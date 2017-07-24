Начался последний этап отключений горячей воды

В этот раз воду отключат на 6 дней

В Новосибирске заканчивают теплоиспытания, последний этап коснется улиц в трех районах города.







Испытания начнутся 24 июля и закончатся 29-го, несмотря на то, что они пройдут в трех районах — в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном — горячую воду отключат только в последнем.





Отключения будут на ул. Фабричная, Кубановская, Владимировская, Революции, Щетинкина, Урицкого, Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, Шамшурина, Комсомольском проспекте и пр. Димитрова.







«На сегодня осталась неиспытанной только зона городского вывода ТЭЦ-2 — это ул. Советская, Революции, Владимировская, Фабричная, Шамшурина. Она должна была испытываться в августе, но в связи с корректировкой инвестпрограммы АО "СИБЭКО" мы перенесли её на более раннее время. Они (отключения. — НГС.НОВОСТИ) будут проводиться с 24 по 29 июля, т.е. 30 июля мы все испытания по Новосибирску заканчиваем», — сказал на прошлой неделе заместитель начальника энергетики и ЖКХ мэрии Дмитрий Перязев.





В этом году гидравлические испытания в Новосибирске начались с отключений горячей воды в зоне ТЭЦ-5 с 15 мая.