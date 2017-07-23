25-летняя сибирячка найдена мертвой: накануне она поругалась с семьей

О гибели 25-летней Ольги Сорочинской стало известно 23 июля

23 июля новосибирские волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о гибели 25-летней Ольги Сорочинской, которая пропала 18 июля в Заельцовском районе Новосибирска.





«Сорочинская Ольга Александровна найдена, погибла. Приносим глубокие соболезнования родным», — говорится в сообщении поискового отряда «Лиза Алерт» в группе социальной сети «ВКонтакте».







Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по НСО, 22 июля возле острова Кудряш было обнаружено тело женщины, внешне схожее по описанию с пропавшей сибирячкой. «Утонувшая женщина была одета в синюю болоньевую куртку, синие укороченные штаны, красную футболку — следователи говорят, что похожа по описанию на пропавшую Ольгу Сорочинскую. По крайней мере, найденная женщина одета так же. Однако опознания еще не было — оно назначено на завтра», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Алексей Максименко.







Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, Ольга Сорочинская ушла из дома на ул. Дмитрия Донского 18 июля после ссоры с матерью. Это произошло примерно в 23:00, после этого Ольгу Сорочинскую никто из знакомых не видел. По словам волонтёров, раньше девушка из дома не уходила.







В Новосибирске нередко теряются молодые девушки — на этой неделе исчезла 15-летняя Алина Большакова, которая отдыхала на даче вместе с бабушкой в посёлке Рыбачьем. Спустя 17 часов после пропажи Алина Большакова нашлась — по информации «Лизы Алерт», девочку обнаружили на территории посёлка. Она пояснила, что просто гуляла.