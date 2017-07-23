300 новосибирцев собрались на городском пляже ради пивной йоги

Выступления танцовщиц в начале фестиваля на пляже «Наутилус»
Выступления танцовщиц в начале фестиваля на пляже «Наутилус»

23 июля в 17:00 новосибирцы начали подтягиваться к городскому пляжу «Наутилус» — они пришли на новосибирский фестиваль пивной йоги. 


«Всего пришло около 300 человек, хотя планировалось больше — погода немного подпортила обстановку, дождь сегодня шел. Как возникла идея фестиваля: наша сотрудница съездила в Европу и побывала на подобном фестивале — в Европе клубы йоги созданы больше для общения, и когда ты выпиваешь немного, то расслабляешься и раскрепощаешься немного. Там пивная йога стала уже мейнстримом. 


Нашим фестивалем мы хотим показать, что можно культурно выпивать и при этом заниматься духовными практиками, выполнять спортивные упражнения. 


Сейчас в Европе еще появилось направление винной йоги», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель направления специальных проектов компании «АБС Медиа» Владимир Ломаев. «АБС Медиа» занималась организацией фестиваля. 


Фестиваль пивной йоги на пляже «Наутилус»
Фестиваль пивной йоги на пляже «Наутилус»


Мероприятие продлится 4 часа — за это время пройдут конкурсы на правильное выполнение асан, конкурсы «Мисс мокрая майка» и «Мистер пивной животик». Тренеры йоги будут проводить занятия для всех желающих. Победителям конкурсов вручат крафтовое пиво Imperial Barrel. 


Еще в программе фестиваля — пенная вечеринка, файер-шоу и финальный салют. 


Пенная вечеринка 23 июля на пляже «Наутилус»
Пенная вечеринка 23 июля на пляже «Наутилус»


В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посчитала, кто сколько в мире пьет алкоголя. Россия вошла в список самых пьющих стран мира, оказавшись на 4-м месте (больше 10 л чистого спирта на человека в год). Нас опередили Латвия, Белоруссия и Литва, занявшая 1-е место с 16 л. Как заметила директор по маркетингу и рекламе торгового холдинга «Сибирский Гигант» Мария Бей, по их статистике (объемы продаж всего алкоголя в рублях) новосибирцы больше всего любят пиво. Зимой доля продаж этого алкоголя во всех магазинах холдинга составляет 28–30 %, летом — до 35 %.

Мария Шевлягина 
Фото Владимира Ломаева

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