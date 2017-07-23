300 новосибирцев собрались на городском пляже ради пивной йоги

Выступления танцовщиц в начале фестиваля на пляже «Наутилус»

23 июля в 17:00 новосибирцы начали подтягиваться к городскому пляжу «Наутилус» — они пришли на новосибирский фестиваль пивной йоги.





«Всего пришло около 300 человек, хотя планировалось больше — погода немного подпортила обстановку, дождь сегодня шел. Как возникла идея фестиваля: наша сотрудница съездила в Европу и побывала на подобном фестивале — в Европе клубы йоги созданы больше для общения, и когда ты выпиваешь немного, то расслабляешься и раскрепощаешься немного. Там пивная йога стала уже мейнстримом.





Нашим фестивалем мы хотим показать, что можно культурно выпивать и при этом заниматься духовными практиками, выполнять спортивные упражнения.





Сейчас в Европе еще появилось направление винной йоги», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель направления специальных проектов компании «АБС Медиа» Владимир Ломаев. «АБС Медиа» занималась организацией фестиваля.





Фестиваль пивной йоги на пляже «Наутилус»





Мероприятие продлится 4 часа — за это время пройдут конкурсы на правильное выполнение асан, конкурсы «Мисс мокрая майка» и «Мистер пивной животик». Тренеры йоги будут проводить занятия для всех желающих. Победителям конкурсов вручат крафтовое пиво Imperial Barrel.





Еще в программе фестиваля — пенная вечеринка, файер-шоу и финальный салют.







Пенная вечеринка 23 июля на пляже «Наутилус»





В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посчитала, кто сколько в мире пьет алкоголя. Россия вошла в список самых пьющих стран мира, оказавшись на 4-м месте (больше 10 л чистого спирта на человека в год). Нас опередили Латвия, Белоруссия и Литва, занявшая 1-е место с 16 л. Как заметила директор по маркетингу и рекламе торгового холдинга «Сибирский Гигант» Мария Бей, по их статистике (объемы продаж всего алкоголя в рублях) новосибирцы больше всего любят пиво. Зимой доля продаж этого алкоголя во всех магазинах холдинга составляет 28–30 %, летом — до 35 %.