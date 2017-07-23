Полиция поймала новосибирца, напавшего на девочку в ее доме

Следователи и полиция выясняют, причастен ли 39-летний новосибирец к аналогичным преступлениям

21 июля полиция задержала 39-летнего мужчину, которого подозревают в насилии над девочкой-подростком.







Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, преступление произошло ещё 13 июля примерно в 16:00 в микрорайоне «Родники», в доме на ул. Краузе. «Мужчина попросил 11-летнюю девочку впустить его и дать попить воды. После того как ребёнок впустил обвиняемого в квартиру, последний нанёс девочке не менее двух ударов в область лица и совершил в отношении неё действия сексуального характера с применением насилия, а затем покинул место преступления», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.





Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»), наказание по ней — от 8 до 15 лет лишения свободы.







Подозреваемого искало около 50 полицейских. «Ориентировки были распространены среди патрулей наружных служб, участковых, волонтеров, работников ТОСов. Сотрудниками полиции был организован поквартирный обход граждан, а также изучен маршрут движения подозреваемого, зафиксированный камерами видеонаблюдения», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по НСО.





Как сообщили в полиции, задержанный подозреваемый — житель Калининского района Новосибирска, ранее его уже судили за тяжкое преступление.





23 июля мужчину заключили под стражу, следственная работа продолжается. Полиция и следователи проверяют причастность новосибирца к аналогичным преступлениям.





Несколько лет назад в Новосибирске задержали по фотороботу мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку в с. Марусино. Ребёнок возвращался домой из школы, возле неё остановился автомобиль, ребёнок согласился сесть в машину. Отъехав на стоянку, водитель попытался изнасиловать девочку, однако та оказала активное сопротивление, а когда водитель поехал искать более удобное место, на одном из поворотов выпрыгнула из автомобиля. Через два месяца мужчину задержали оперативники.