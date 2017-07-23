Омичи обогнали новосибирцев в спортивной ловле рыбы на спиннинг

Новосибирские и омские рыбаки 22 июля на чемпионате Новосибирской области по ловле рыбы спиннингом с берега

22-23 июля под Новосибирском прошел областной чемпионат среди рыбаков по ловле рыбы спиннингом с берега.







На соревнования приехали 2 омские команды, которые опередили новосибирских рыбаков и получили призовые места. «Всего в соревновании приняло участие 32 человека — 10 команд по 3 человека и 2 человека, которые участвовали в личном зачёте. Две команды приехали из Омска — они заняли 1-е и 3-е места», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор соревнований Иван Шарапов.







Чемпионат проходил 2 дня на озере Барлак, которое находится недалеко от одноименного посёлка, возле Северного объезда. В соревновании ежедневно было 4 периода ловли рыбы, один период составлял 45 минут.





Задача рыбаков была ловить «спортивного» окуня, другой вид рыбы не засчитывался.





«За два дня все команды поймали около 1,5 тыс. голов. Это озеро хорошо зарыблено — там миллионы голов, ловля рыбы там платная. В озере водятся еще карпы и сазаны, было приятно, когда они тоже попадались на удочку», — добавил Шарапов.







Рыбаки во время очередного периода чемпионата





Победители соревнований получили в награду кубки, медали и дипломы. Некоторые рыбаки получили новый спортивный разряд — на чемпионате присутствовали представители Федерации рыболовного спорта.







Первое место в чемпионате заняла омская команда «Сибирь», поймавшая общим счётом 172 рыбы за два дня. Второе место получила новосибирская команда «Третья сила», третье место заняли опять омичи — команда «ОСРК». В личном зачете победил новосибирец Вадим Михайловский — он поймал 121 окуня за 2 дня, второе место занял омич Дмитрий Павлов, на третье место вышел новосибирец Артём Даниленко.





«Победителем становился не тот, что поймал больше всех рыбы: тут важна стабильность, нужно ловить в каждом периоде»,





— пояснил Шарапов.







Тем временем новосибирские рыбаки ставят свои личные рекорды — на прошлой неделе опытный рыбак из Новосибирска Михаил Кравченко поймал в Оби гигантскую щуку весом 12,3 кг. Мужчина рассказал НГС, что из мяса щуки он собирается сделать котлеты, а из головы — чучело.