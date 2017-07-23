Сибиряка унесло в Обское море на надувном матраце

39-летний мужчина заплыл за буйки на пляже «У моря Обского»
39-летний мужчина заплыл за буйки на пляже «У моря Обского»

Днем 22 июля 39-летего мужчину унесло за оградительные буйки на пляже парка «У моря Обского» в Советском районе Новосибирска 


Инцидент случился  в районе «Детского пляжа» парка. «Как пояснил мужчина, 


его матрац начало сносить в море, он начал махать руками и привлекать спасателей. 


Спасатели всегда следят за новосибирцами, которые заплывают за буйки, поэтому они обратили внимание на мужчину и добрались до него на катере», — рассказал начальник спасателей МАСС Дмитрий Фокин. 


Как отметил спасатель, мужчину доставили на катере на берег, он отказался от медицинской помощи. «С ним была составлена профилактическая беседа — спасатели объяснили, что купание на матрацах запрещено даже в разрешенных местах купания, потому что это провоцирует возникновение подобных случаев», — добавил Фокин. 


Нередко неправильное обращение с водным транспортом приводит к трагедии — 4 июля возле села Вагайцево в Ордынском районе Новосибирска утонул 9-летний ребенок, который заплыл со взрослым на середину озера на катамаране. Мужчина с мальчиком решили окунуться — после прыжка ребенок скрылся под водой. 

Мария Шевлягина 
Фото Анны Золотовой

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