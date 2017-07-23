«Летающие кастрюли»: выпавший из окна пакет с мусором чуть не убил 2-летнего мальчика

Выпавший пакет упал в паре сантиметров от 2-летнего мальчика, который шел с мамой домой 
Выпавший пакет упал в паре сантиметров от 2-летнего мальчика, который шел с мамой домой 

Вечером 22 июля во дворе на ул. Грибоедова тяжелая кастрюля с мусором упала возле гуляющего с мамой 2-летнего мальчика. 


Инцидент произошел около 20:30 возле дома по ул. Грибоедова 32/2. 


«Сын катил детскую коляску, подходил к дому. В этот момент, предположительно, с 7-го этажа из окна вылетел пакет и с грохотом упал возле сына. 


Ребенок испугался, заплакал, какая-то вода из пакета забрызгала его ноги. Открываю пакет — а там 5-литровая кастрюля, заполненная гнилым мусором. А если бы кастрюля на голову прилетела?» — рассказала мать пострадавшего ребенка Наталья Данилова.


Мать ребенка вызвала на место происшествия полицию, чтобы найти виноватого 
Мать ребенка вызвала на место происшествия полицию, чтобы найти виноватого 

Данилова вызвала полицию и составила заявление. «Выехал участковый, зафиксировал происшествие. Сейчас проводится проверка, осуществляется квартирный обход, устанавливаются свидетели и виновные», — подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


Как отметила мать пострадавшего ребенка, мальчик до сих пор боится выходить на улицу. «В полиции мне сказали что-то вроде: "Это же не тяжелое преступление". А если бы сына моего покалечило, только тогда, что ли, в полицию нужно обращаться, не понимаю», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Наталья Данилова. 


Новосибирцам редко что-то падает на голову из-за неосторожности окружающих. В августе прошлого года на голову жительницы Бердска упала вывеска обувного магазина «Монро». Рекламная конструкция находилась внутри магазина — во время несчастного случая эту вывеску снимал сотрудник-стажер. 

Мария Шевлягина 
Фото Натальи Даниловой

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