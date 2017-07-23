Женщина выпала из окна 4-го этажа в Ленинском районе

Следователи выясняют причины гибели 35-летней жительницы Новосибирска 
Следователи выясняют причины гибели 35-летней жительницы Новосибирска 

Вечером 22 июля 35-летняя женщина выпала из окна многоэтажного дома в Троллейном жилмассиве и скончалась. 


Инцидент произошел возле дома по ул. Киевская, 20. «Девушка 1982 года рождения жила в этом доме, после падения погибла на месте происшествия. Следователи выезжали на место, были допрошены родственники, выясняются обстоятельства гибели», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.


Как рассказывают пользователи социальной сети «ВКонтакте», которые стали очевидцами трагедии, женщина выпала из окна 4-го этажа и скончалась через несколько минут в машине реанимации. 


Днем ранее, 21 июля, погибла 60-летняя женщина — она выпала из окна 22-го этажа дома в Октябрьском районе Новосибирска во время мытья окон.

Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова 

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