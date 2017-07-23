Итоги Всемирных игр: новосибирцы побили мировой рекорд

Участники всемирных игр Вера Илюшина, Алексей Казанцев и Павел Кабанов
Участники всемирных игр Вера Илюшина, Алексей Казанцев и Павел Кабанов

Вечером 22 июля новосибирские пловцы-подводники взяли «золото» Всемирных игр и установили новый мировой рекорд. 


«Выступления прошли хорошо. С личной дистанцией как-то не задалось, но вот на эстафете 4х100 двое томичей и двое новосибирцев завоевали золото и перебили свой же рекорд мира, установленный двумя неделями ранее на чемпионате Европы», — рассказал о своих выступлениях Алексей Казанцев. Он в составе сборной взял «золото» в эстафете. 


Кроме Казанцева эстафету плыл новосибирец Павел Кабанов, также в команде были пловцы Дмитрий Кокорев и Дмитрий Журман. Общее время сборной — 2 минуты 16,54 секунд, предыдущий рекорд составлял 2:17,37. На втором месте вчера оказались итальянцы (2:19,02), на третьем — немцы (2:19,44). 


В личных выступлениях новосибирцы плыли дистанцию 50 метров, здесь чемпионом стал Павел Кабанов, а Алексей Казанцев был шестым. Таким образом, у Павла по итогам Всемирных игр 3 медали, первую он получил накануне за третье место на дистанции 100 метров.


Всемирные игры — это крупнейшие соревнования для представителей неолимпийских видов спорта, проходят раз в 4 года. В сборную России на играх входят четверо сильнейших пловцов-подводников Новосибирска — это заслуженные мастера спорта Павел Кабанов и Алексей Казанцев и мастера спорта России международного класса Дмитрий Лапшин и Вера Илюшина. 

Елена Громкова 
Фото предоставлено Алексеем Казанцевым

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