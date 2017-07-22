Идём на рекорд: 115 новосибирцев одновременно нарисовали одинаковые картины с парусником

Массовый мастер-класс по рисованию прошёл в «Сибирском Молле»
Массовый мастер-класс по рисованию прошёл в «Сибирском Молле»

Сегодня, 22 июля, больше сотни новосибирцев собрались в ТРЦ «Сибирский Молл», чтобы нарисовать собственные картины и попасть в Книгу рекордов России.


Бесплатный мастер-класс по рисованию проходил на первом этаже торгово-развлекательного центра. В нём приняли участие 115 человек от 14 лет и старше, рассказала НГС.НОВОСТИ организатор мастер-класса, основатель художественной студии NY school Наталья Юршина.


По её словам, возрастной ценз был единственным условием, которое организаторы предъявляли к участникам мастер-класса. «Опыт рисования был совсем не важен, на мастер-классе практически все были новички. Потому что я в процессе спросила: "А есть ли здесь те, кто рисует?" - и только, по-моему, трое подняли руку», - пояснила Наталья Юршина.


Все участники мастер-класса должны были повторить ту картину, которую рисовала художник: морской пейзаж с белым парусником. «У меня стоял свой холст, я на нём рисовала и, помимо того, что это всё можно было увидеть вживую, это ещё и проецировалось на большой экран, чтобы было видно всем одинаково хорошо», - описала мероприятие художник.


По её словам, художественная студия бесплатно предоставила участникам всё, что было нужно для рисования: акриловые краски, холсты, мольберты и фартуки. После мастер-класса новосибирцы смогли забрать свои картины с собой.


Мастер-класс провела Наталья Юршина
Мастер-класс провела Наталья Юршина


Как пояснила Наталья Юршина, сначала администрация «Сибирского Молла» пригласила её для того, чтобы просто провести массовый мастер-класс для посетителей торгового-развлекательного центра. Но потом у его сотрудников родилась идея попасть с этим мастер-классом в Книгу рекордов России. Новосибирск претендует на рекорд по максимальному количеству одинаковых картин, написанных на мастер-классе одного художника. 


Раньше рекордов такого рода в России вообще никто не ставил, уточнила Наталья Юршина.


На мастер-классе работали эксперты, специалисты вели фото- и видеосъёмку, которые позволят участникам доказать свой рекорд.


«Как рекорд это ещё не зафиксировано, потому что должна пройти проверка. <…> Будут ещё оценивать, сравнивать работы, чтобы они все были максимально похожи друг на друга и на работу художника», - пояснила Наталья Юршина.


Это не единственный рекорд, на который претендуют новосибирцы. В пятницу, 21 июля, новосибирские спортсмены приняли участие во всероссийском фестивале бокса. Эта массовая тренировка по боксу метит в Книгу рекордов Гиннесса.

Ольга Хмелевская
Фото Натальи Юршиной

Прочтений: 1091
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено