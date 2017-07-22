Идём на рекорд: 115 новосибирцев одновременно нарисовали одинаковые картины с парусником

Массовый мастер-класс по рисованию прошёл в «Сибирском Молле»

Сегодня, 22 июля, больше сотни новосибирцев собрались в ТРЦ «Сибирский Молл», чтобы нарисовать собственные картины и попасть в Книгу рекордов России.





Бесплатный мастер-класс по рисованию проходил на первом этаже торгово-развлекательного центра. В нём приняли участие 115 человек от 14 лет и старше, рассказала НГС.НОВОСТИ организатор мастер-класса, основатель художественной студии NY school Наталья Юршина.







По её словам, возрастной ценз был единственным условием, которое организаторы предъявляли к участникам мастер-класса. «Опыт рисования был совсем не важен, на мастер-классе практически все были новички. Потому что я в процессе спросила: "А есть ли здесь те, кто рисует?" - и только, по-моему, трое подняли руку», - пояснила Наталья Юршина.







Все участники мастер-класса должны были повторить ту картину, которую рисовала художник: морской пейзаж с белым парусником. «У меня стоял свой холст, я на нём рисовала и, помимо того, что это всё можно было увидеть вживую, это ещё и проецировалось на большой экран, чтобы было видно всем одинаково хорошо», - описала мероприятие художник.







По её словам, художественная студия бесплатно предоставила участникам всё, что было нужно для рисования: акриловые краски, холсты, мольберты и фартуки. После мастер-класса новосибирцы смогли забрать свои картины с собой.







Мастер-класс провела Наталья Юршина





Как пояснила Наталья Юршина, сначала администрация «Сибирского Молла» пригласила её для того, чтобы просто провести массовый мастер-класс для посетителей торгового-развлекательного центра. Но потом у его сотрудников родилась идея попасть с этим мастер-классом в Книгу рекордов России. Новосибирск претендует на рекорд по максимальному количеству одинаковых картин, написанных на мастер-классе одного художника.







Раньше рекордов такого рода в России вообще никто не ставил, уточнила Наталья Юршина.







На мастер-классе работали эксперты, специалисты вели фото- и видеосъёмку, которые позволят участникам доказать свой рекорд.







«Как рекорд это ещё не зафиксировано, потому что должна пройти проверка. <…> Будут ещё оценивать, сравнивать работы, чтобы они все были максимально похожи друг на друга и на работу художника», - пояснила Наталья Юршина.





Это не единственный рекорд, на который претендуют новосибирцы. В пятницу, 21 июля, новосибирские спортсмены приняли участие во всероссийском фестивале бокса. Эта массовая тренировка по боксу метит в Книгу рекордов Гиннесса.