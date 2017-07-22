Водители встали в пробку из-за аварии с «Ладой Калиной» на Бердском шоссе

От удара в заднюю часть «Ладу Калину» отбросило на разделительный газон

Вечером 22 июля авария с участием двух машин собрала плотную пробку на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска.





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, проезжавшего мимо аварии 20 минут назад, автомобили столкнулись недалеко от остановочной платформы Обское море на полосе, ведущей в сторону Бердска.







Корреспондент успел заметить, что одна из повреждённых машин — оранжевая «Лада Калина», которую от удара в заднюю часть отбросило на разделительный газон. «Скорой помощи» поблизости не было. Авария затруднила движение по Бердскому шоссе.





Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас при объезде места аварии водители вынуждены снижать скорость до 15 км/ч.





Неделю назад сразу в две аварии на Бердском шоссе попал легковой «Ниссан». Сначала он не успел перестроиться и протаранил остановившийся для разворота «Рено». А спустя 1,5 часа в стоящий «Ниссан» врезался проезжавший «Лексус».