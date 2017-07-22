25-летняя сибирячка бесследно исчезла после семейной ссоры

Ольга Сорочинская ушла из дома поздно вечером 18 июля
Ольга Сорочинская ушла из дома поздно вечером 18 июля

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 25-летней Ольги Сорочинской, которая пропала в Заельцовском районе 4 дня назад.


Девушка ушла из дома на ул. Дмитрия Донского 18 июля после ссоры с матерью, рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Это произошло примерно в 23:00, после этого Ольгу Сорочинскую никто из знакомых не видел, уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт Новосибирск». По словам волонтёров, раньше девушка из дома не уходила.


Как следует из ориентировки, которую распространили волонтёры, у пропавшей девушки среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. Её рост — 167 см. В день исчезновения Ольга была одета в синюю болоньевую куртку, красную футболку, тёмно-синие джинсовые бриджи.


Телефона у девушки с собой не было, добавили в поисковом отряде.


Всех, кто знает о местонахождении Ольги Сорочинской, просят позвонить в полицию по тел. 02 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.


Поиски пропавших новосибирцев чаще всего заканчиваются благополучно, но иногда бывают и трагические случаи. Например, на прошлой неделе полиция нашла тело 23-летнего Алексея Прокопенко, который пропал после покупки машины «Хонда Аккорд». 

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено поисковым отрядом «Лиза Алерт Новосибирск»

Прочтений: 3543
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено