25-летняя сибирячка бесследно исчезла после семейной ссоры

Ольга Сорочинская ушла из дома поздно вечером 18 июля

Новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 25-летней Ольги Сорочинской, которая пропала в Заельцовском районе 4 дня назад.





Девушка ушла из дома на ул. Дмитрия Донского 18 июля после ссоры с матерью, рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Это произошло примерно в 23:00, после этого Ольгу Сорочинскую никто из знакомых не видел, уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт Новосибирск». По словам волонтёров, раньше девушка из дома не уходила.







Как следует из ориентировки, которую распространили волонтёры, у пропавшей девушки среднее телосложение, русые волосы, карие глаза. Её рост — 167 см. В день исчезновения Ольга была одета в синюю болоньевую куртку, красную футболку, тёмно-синие джинсовые бриджи.







Телефона у девушки с собой не было, добавили в поисковом отряде.





Всех, кто знает о местонахождении Ольги Сорочинской, просят позвонить в полицию по тел. 02 или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.







Поиски пропавших новосибирцев чаще всего заканчиваются благополучно, но иногда бывают и трагические случаи. Например, на прошлой неделе полиция нашла тело 23-летнего Алексея Прокопенко, который пропал после покупки машины «Хонда Аккорд».