Десятки новосибирцев с вёдрами и пистолетами сошлись в водной битве на пляже «Наутилус»
Сегодня, 22 июля, десятки новосибирцев собрались на пляже «Наутилус», чтобы принять участие в массовой водной битве.
Водная битва началась в 14:00 и продлилась пару часов. Поучаствовать в баттлах мог любой желающий.
Главное было вооружиться водным пистолетом, пластиковыми бутылками, вёдрами, тазиками или любыми другими ёмкостями для воды, рассказал НГС.НОВОСТИ организатор битвы Артём Ильин.
«Основные правила — не обливать прохожих, которые не участвуют, пожилых людей, беременных. Мероприятие только между участниками: у кого есть "оружие". Они друг друга в воду кидают, обливают, вёдрами накрывают», — описал битву Артём Ильин.
По его словам, несмотря на переменчивую погоду, в битве приняли участие десятки новосибирцев, в основном дети и молодёжь. Некоторые участники сражения целенаправленно приехали на битву в полной экипировке: в дождевиках и общевойсковых защитных комплектах. Отдыхавшие на пляже новосибирцы живо интересовались происходящим, снимали битву на телефоны, а некоторые в итоге даже присоединялись к сражению, отметил Артём Ильин.
В этом году прохладная погода немного подпортила удовольствие любителям водных баталий. Даже в день Ивана Купалы всего десяток новосибирцев решились устроить уличные обливания. По мнению синоптиков, сильной жары не стоит ждать и в третьей декаде июля: циклон в Новосибирской области задержится надолго.
Ольга Хмелевская
Фото Елены Поляковой (1, 3–5), Евгения Кочкина (2)