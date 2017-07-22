Десятки новосибирцев с вёдрами и пистолетами сошлись в водной битве на пляже «Наутилус»

Даже переменчивая погода не помешала водным баталиям

Сегодня, 22 июля, десятки новосибирцев собрались на пляже «Наутилус», чтобы принять участие в массовой водной битве.







Водная битва началась в 14:00 и продлилась пару часов. Поучаствовать в баттлах мог любой желающий.







Главное было вооружиться водным пистолетом, пластиковыми бутылками, вёдрами, тазиками или любыми другими ёмкостями для воды, рассказал НГС.НОВОСТИ организатор битвы Артём Ильин.







«Основные правила — не обливать прохожих, которые не участвуют, пожилых людей, беременных. Мероприятие только между участниками: у кого есть "оружие". Они друг друга в воду кидают, обливают, вёдрами накрывают», — описал битву Артём Ильин.





По его словам, несмотря на переменчивую погоду, в битве приняли участие десятки новосибирцев, в основном дети и молодёжь. Некоторые участники сражения целенаправленно приехали на битву в полной экипировке: в дождевиках и общевойсковых защитных комплектах. Отдыхавшие на пляже новосибирцы живо интересовались происходящим, снимали битву на телефоны, а некоторые в итоге даже присоединялись к сражению, отметил Артём Ильин.





Некоторые участники подготовились к сражению основательно





Водная битва продлилась пару часов





Участники баталии промокли до нитки





Подробный репортаж о прошедшей битве — скоро на НГС.АФИША





В этом году прохладная погода немного подпортила удовольствие любителям водных баталий. Даже в день Ивана Купалы всего десяток новосибирцев решились устроить уличные обливания. По мнению синоптиков, сильной жары не стоит ждать и в третьей декаде июля: циклон в Новосибирской области задержится надолго.