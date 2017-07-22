Десятки новосибирцев с вёдрами и пистолетами сошлись в водной битве на пляже «Наутилус»

Даже переменчивая погода не помешала водным баталиям
Даже переменчивая погода не помешала водным баталиям

Сегодня, 22 июля, десятки новосибирцев собрались на пляже «Наутилус», чтобы принять участие в массовой водной битве.


Водная битва началась в 14:00 и продлилась пару часов. Поучаствовать в баттлах мог любой желающий.


Главное было вооружиться водным пистолетом, пластиковыми бутылками, вёдрами, тазиками или любыми другими ёмкостями для воды, рассказал НГС.НОВОСТИ организатор битвы Артём Ильин.


«Основные правила — не обливать прохожих, которые не участвуют, пожилых людей, беременных. Мероприятие только между участниками: у кого есть "оружие". Они друг друга в воду кидают, обливают, вёдрами накрывают», — описал битву Артём Ильин.


По его словам, несмотря на переменчивую погоду, в битве приняли участие десятки новосибирцев, в основном дети и молодёжь. Некоторые участники сражения целенаправленно приехали на битву в полной экипировке: в дождевиках и общевойсковых защитных комплектах. Отдыхавшие на пляже новосибирцы живо интересовались происходящим, снимали битву на телефоны, а некоторые в итоге даже присоединялись к сражению, отметил Артём Ильин. 


Некоторые участники подготовились к сражению основательно
Некоторые участники подготовились к сражению основательно


Водная битва продлилась пару часов
Водная битва продлилась пару часов


Участники баталии промокли до нитки
Участники баталии промокли до нитки


Подробный репортаж о прошедшей битве — скоро на НГС.АФИША
Подробный репортаж о прошедшей битве — скоро на НГС.АФИША


В этом году прохладная погода немного подпортила удовольствие любителям водных баталий. Даже в день Ивана Купалы всего десяток новосибирцев решились устроить уличные обливания. По мнению синоптиков, сильной жары не стоит ждать и в третьей декаде июля: циклон в Новосибирской области задержится надолго.

Ольга Хмелевская
Фото Елены Поляковой (1, 3–5), Евгения Кочкина (2)

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