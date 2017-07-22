Выносливые новосибирцы устроили зрелищную гонку по воде и суше

В гонке участвовали женские, мужские и смешанные пары
В гонке участвовали женские, мужские и смешанные пары

Сегодня, 22 июля, почти три десятка новосибирцев приняли участие в зажигательной мультиспортивной гонке SwimRun, сочетающий плавание и бег.


Соревнования проходили на котловане «Горский».


«Это вид спорта относительно молодой, существует всего 20 лет, называется свимран — от англоязычного "плавание" и "бег". Отличается от триатлона тем, что не имеет транзитных зон. То есть он более "дикий", предвзятый: прыгнул в одежде в воду и поплыл, выбежал на берег в кроссовках, мокрой майке и штанах и побежал. Зародился этот вид спорта в Швеции», — рассказал организатор соревнований, идейный вдохновитель клуба SwimRunNSK Евгений Бахирев.


В гонке приняли участие 28 новосибирцев
В гонке приняли участие 28 новосибирцев


По словам Евгения Бахирева, в изначальном классическом варианте свимран предполагал длинные 70-километровые дистанции: 60 км бега и 10 км плавания. Организаторы новосибирских соревнований предпочли более лёгкую версию: сегодня спортсмены могли выбрать дистанцию в 1670 м (один круг) или 5000 м (три круга).


«Круг состоял из двух плавательных этапов, т.е. мы сначала плыли, потом 140 м бежали, потом 160 м плыли, потом оставшееся расстояние — почти километр — уже бежали, но опять же там водная преграда была по пояс», — пояснил организатор соревнований.


Дистанция гонки
Дистанция гонки


Евгений Бахирев уточнил, что свимран — командный вид спорта. Участвовать в нём могут женские, мужские или смешанные пары.


«В классическом исполнении (в том виде, в каком его придумали шведы) участников двое в команде бежит. Это связано с обеспечением безопасности, потому что там дистанция длинная: скалы, море, волны. И чтобы не рисковать, участники держатся друг за друга, в правилах не разрешается удаляться друг от друга больше чем на 10 м. И те, кто не совсем опытен, чтобы не рисковать и не нарваться на штраф судейский, они связывают себя специальной верёвочкой которая не даёт им расплываться на 10 м друг от друга. И несмотря на то, что у нас дистанция более мягкая, расстояние более короткое, тем не менее старт у нас был командный — держались этого принципа», — рассказал Евгений Бахирев. 


По его словам, достаточно сложно подобрать такого партнёра, который был бы равен тебе по силам и в плавании, и в беге. «Поэтому часто бывает так: кто-то проплывет на 10–20 метров вперёд, и ему приходится ждать своего партнёра, дабы выполнить условия соревнований», — поделился организатор соревнований.


Евгений Бахирев уточнил, что в сегодняшней гонке приняли участие 13 команд и два спортсмена-одиночки, которые не смогли найти себе пару. Следующую гонку, на этот раз 9-километровую, любители свимрана планируют провести 13 августа.


Спортсмены могли выбрать дистанцию в 1670 м (один круг) или 5000 м (три круга)
Спортсмены могли выбрать дистанцию в 1670 м (один круг) или 5000 м (три круга)


Свимран зародился в Швеции, но нашёл немало поклонников и в Новосибирске
Свимран зародился в Швеции, но нашёл немало поклонников и в Новосибирске


Следующая гонка пройдёт уже в августе
Следующая гонка пройдёт уже в августе


Массовые спортивные акции стали популярны у новосибирцев — среди последних мероприятий была ночная гонка героев, а также благотворительный вертикальный забег.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Евгением Бахиревым (1, 2, 4–6), иллюстрация vk.com/swimrunnsk (3)

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