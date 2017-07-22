Двух девушек увезли на «скорой» после жёсткой аварии на Красном проспекте

От удара обе машины отбросило на аллею к бюсту Крылова
От удара обе машины отбросило на аллею к бюсту Крылова

Ночью 22 июля две легковых машины сошлись в ДТП на пересечении Красного проспекта и ул. Крылова — от удара пассажирку «Тойоты» зажало в салоне. 


В 2:20 на перекрёстке столкнулись «Тойота Калдина», выезжавшая с ул. Крылова, и «Ниссан Теана» под управлением 22-летнего водителя, который ехал по Красному проспекту. Об этом НГС.НОВОСТИ рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


Очевидцы в соцсетях сообщают, что от удара обе машины развернуло и отбросило на аллею к бюсту И.А. Крылова. Пассажирку «Тойоты» зажало в салоне. У «Ниссана» сильно разбита передняя часть, в машине сработали подушки безопасности.


Машины сильно покорёжило
Машины сильно покорёжило

 

«В результате ДТП пострадали пассажирка "Тойоты" и пассажирка "Ниссана". Обеим пострадавшим по 19 лет», — уточнили в областной полиции.


На месте аварии работала Муниципальная аварийно-спасательная служба. Спасатели помогли пострадавшим девушкам выбраться из машин и передали их врачам «скорой помощи».


«Обе доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в пресс-службе полиции. Какие именно травмы получили девушки, в ведомстве уточнить не смогли.


Обстоятельства ДТП выясняются.


На месте аварии работали спасатели
На месте аварии работали спасатели


Ольга Хмелевская
Фото vk.com/mass54

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