Миша Алоян провел бой на Красной площади

Миша Алоян

Вечером 22 июня в Москве новосибирский боксёр Миша Алоян провёл бой против никарагуанцем Марвином Солано.





Бой за пояс WBC Silver в легчайшем весе прошел на Красной площади в Москве — это события прошло во время празднования Дня российского бокса. Накануне его отмечали в Новосибирске и еще 11 городах массовой тренировкой, которая претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннеса.





Вес Алояна, на контрольном взвешивании был 52,2 кг ,а его соперника 51,4 кг, передает издание «Спорт-Экспресс».





Поединок состоял из 12 раундов, он завершился после 11 часов вечера по Москве.





«Убедительную победу Алояна единогласным судейским решением объявляет Майкл Баффер. Ему сразу же одевают пояс WBC Silver», — сообщила Газета.ру во время трансляции.













Для Миши Алояна это был второй профессиональный бой, первый был в мае против боксера из Никарагуа Ядера Хосе Нуньеса Кардозы. «Конечно, было рискованно в дебютном бою сразу выходить на десятираундовый поединок, — А уже во втором — проводить бой за титул WBC Silver. Это не проходные встречи, но я решил рискнуть и сумел в первом матче справиться с соперником. Надеюсь, что у меня все получится и в субботу. Я хочу идти по пути проведения поединков с конкурентными соперниками, чтобы быстрее освоиться профессиональном боксе и продолжать развиваться. Мне еще многое предстоит понять, изучить и добавить к своему стилю», — комментировал Алоян изданию «Р-Спорт».





Михаил Алоян — бронзовый призер Олимпиады в Лондоне в 2012 году и серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Однако результаты последней Олимпиады спортивный арбитражный суд в Лозанне аннулировал в прошедшем июне.