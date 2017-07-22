Утренний туман помешал самолётам приземлиться в Толмачёво

Летевшие в Толмачёво самолёты переждали непогоду на запасных аэродромах

Утром 22 июля окрестности Новосибирска окутал туман: из-за плохой видимости в Толмачёво не смогли приземлиться несколько самолётов.





Как подтвердили НГС.НОВОСТИ в справочной Толмачёво, сегодня утром аэропорт не принимал самолёты из-за тумана.







Судя по данным онлайн-табло, многие авиарейсы прибыли с задержками. Нескольким самолётам по пути в Новосибирск пришлось сесть на запасных аэродромах. Например, некоторые пережидали непогоду в Кемерово. Это рейс «Азур Эйр» из Антальи, который в итоге прибыл в Новосибирск с 1,5-часовым опозданием (в 8:54 вместо 7:26), рейсы S7 и «Эмирейтс» из Санкт-Петербурга (прибытие в 9:23 вместо 8:05), рейс S7 из Пекина (9:41 вместо 8:51) и рейс «ИрАэро» из Иркутска, который в итоге прилетел в Толмачёво по расписанию — в 9:56.





Несколько самолётов, перед тем как прилететь в Толмачёво, побывали на запасном аэродроме в Барнауле. Это рейсы «Уральских авиалиний» из Владивостока, рейсы S7 из Урумчи и Домодедово, «Аэрофлота» из Шереметьево и рейсы «Белавиа», «Эгейских авиалиний», «Эйр Берлин» и «Эмирейтс» из Домодедово. Все они приземлились с Новосибирске с опозданием, которое составило от 40 минут до почти 2 часов.







Прибытие рейса «Пегасус Эйрлайнз» из Антальи задерживается до 11:15. Этот авиалайнер должен был прилететь в Новосибирск ещё в 9:00, но по пути в Толмачёво приземлился в Абакане.





Как ранее пояснял пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, туманы — это типичная ситуация для погоды, которая установилась в Новосибирской области в последние дни. «Потому что идут дожди, почва увлажнена, ветра с утра нет, и собирается водяной пар, который мы воспринимаем как туман», — говорил Ренад Ягудин.







В ГУ МЧС по Новосибирской области ранее рассказали, как вести себя за рулём при плохой видимости на дорогах.





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