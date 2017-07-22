Запутавшийся в водорослях мужчина утонул в пруду на окраине города

Несчастный случай произошёл на ул. Панорамной

В пятницу, 21 июля, водолазы достали утонувшего 35-летнего мужчину из небольшого пруда в Ленинском районе Новосибирска.





Во второй половине дня водолазы Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) выехали на поиски человека, утонувшего в пруду рядом с домом № 3 по ул. Панорамной.





«Со слов очевидцев, мужчина запутался в водорослях и не смог самостоятельно выбраться на сушу. На помощь бросился его знакомый, но по трагической случайности у него не хватило сил вытащить утонувшего», — описали ситуацию в Муниципальной аварийно-спасательной службе.





Чтобы найти тело в пруду, водолазам понадобилось около часа. В обстоятельствах трагедии разбираются полицейские, добавили в МАСС.





В начале этой недели спасатели подняли из воды тело ещё одного погибшего. Он утонул во время купания в Оби в районе пляжа «Наутилус».

