Запутавшийся в водорослях мужчина утонул в пруду на окраине города

Несчастный случай произошёл на ул. Панорамной
Несчастный случай произошёл на ул. Панорамной

В пятницу, 21 июля, водолазы достали утонувшего 35-летнего мужчину из небольшого пруда в Ленинском районе Новосибирска.


Во второй половине дня водолазы Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) выехали на поиски человека, утонувшего в пруду рядом с домом № 3 по ул. Панорамной. 


«Со слов очевидцев, мужчина запутался в водорослях и не смог самостоятельно выбраться на сушу. На помощь бросился его знакомый, но по трагической случайности у него не хватило сил вытащить утонувшего», — описали ситуацию в Муниципальной аварийно-спасательной службе.


Чтобы найти тело в пруду, водолазам понадобилось около часа. В обстоятельствах трагедии разбираются полицейские, добавили в МАСС.


В начале этой недели спасатели подняли из воды тело ещё одного погибшего. Он утонул во время купания в Оби в районе пляжа «Наутилус».

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/mass54

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