Молодого новосибирца осудили за покупку чужих разговоров по телефону

При покупке диска с детализацией звонков мужчина попался сотрудникам ФСБ, суд приговорил его к условному сроку
При покупке диска с детализацией звонков мужчина попался сотрудникам ФСБ, суд приговорил его к условному сроку

В Новосибирске завершился суд над 30-летним мужчиной, который попытался купить в «МТС» детализацию чужих телефонных звонков за 5600 руб.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Октябрьского района Артём Булгаков, в апреле 2016 года мужчина обратился к одному из сотрудников компании «МТС» и попросил продать ему детализацию звонков 7 абонентов. За информацию по каждому номеру он обещал заплатить по 800 руб.


Как позже пояснял в суде сам мужчина, эти данные понадобились ему, чтобы потом их перепродать. Кому именно, подсудимый не уточнил.


Впрочем, его план не удался: работник сотовой компании пожаловался в ФСБ. Сотрудники этой службы начали следить за событиями. Когда сотрудник МТС встретился с мужчиной возле «Сибирского Молла» и передал ему диск с информацией, покупателя задержали.


В пятницу, 21 июля, Октябрьский районный суд Новосибирска признал 30-летнего мужчину виновным по ч. 3 ст. 183 УК РФ (собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, из корыстной заинтересованности) и приговорил его к 2 годам лишения свободы условно.


«Вину он не признал. Пояснил, что не считает эти данные коммерческой тайной. Не отрицал, что хотел их приобрести с целью дальнейшей перепродажи, но не считает, что это преступление», — уточнил представитель районной прокуратуры Артём Булгаков.


Приговор в законную силу не вступил.


В Новосибирске это уже не первый скандал с покупкой детализации телефонных звонков, но в предыдущих случаях работники сотовых компаний оказывались менее добросовестными. Например, в декабре 2016 года условный срок получила 24-летняя девушка, которая во время работы в «Билайне» продавала личные данные абонентов по 550 руб. А два месяца назад суд приговорил к условному сроку 22-летнего мужчину, который во время работы в «МТС» продал информацию о 34 абонентах компании.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих

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