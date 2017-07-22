Итоги Всемирных игр: первые медали и поражения

Фрагмент выступления сборной России по спортивной аэробике

Вечером 21 июля закончился первый день соревнований на Всемирных играх в польском Вроцлаве — новосибирские спортсмены получили 2 медали.





Серебро в составе сборной по спортивной аэробике из 8 человек получил Кирилл Куликов. Молодые люди выступали в дисциплине аэродэнс. Его команду обошла корейская сборная. На третьем месте оказались спортсмены из Венгрии.





«Выступили отлично в финале, довольны собой. По сравнению с квалификацией в финале прибавили и существенно. Признаться честно, мы ждали золота. Но спорт справедлив. Имеем то, что заслужили», — отметил Кирилл Куликов в переписке с НГС в соцсети.





Он добавил, что после выступления посмотрел видео, но не заметил сильных ошибок. «Возможно, имеет значение то, что все парни из разных городов, у нас разная школа. А чтобы подогнать всех под один стиль, нужно больше времени проводить вместе, чем сейчас. Это всегда видно.





Россия — большая страна. Мы не Корея — собрать всех воедино и надолго проблематично. У нас дружная команда, мы выдали всё, что должны были. Я горд за нас», — добавил спортсмен.









Кирилл Куликов





Другую награду получил пловец-подводник Павел Кабанов, он взял «бронзу» на дистанции 100 м.







Павел Кабанов





Другой подводник Дмитрий Лапшин оказался четвёртым на дистанции 100 м в классических ластах, а новосибирская пловчиха Вера Илюшина не оказалась в списке женской команды, которая плыла эстафету 4 на 100. При этом женская сборная взяла «золото» в этой дисциплине.







Сегодня, 22 июля, в финале будет выступать команда по спортивной аэробике, в которую входит новосибирская аэробистка Анастасия Гвоздецкая. Её команда танцует на степ-платформе. Кроме того, в списках также есть выступление пловца-подводника Алексея Казанцева. О том, как спортсмены готовились к играм, НГС рассказывал несколько дней назад.