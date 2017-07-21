Водитель «скорой помощи» сбил женщину на перекрестке возле площади Маркса

Водитель «скорой помощи» сбил женщину на перекрестке ул. Титова и ул. Римского-Корсакова

Вечером 21 июля в Ленинском районе Новосибирска водитель «скорой помощи» сбил женщину.





ДТП произошло возле дома на ул. Титова, 7. «Действительно наезд на женщину был. Водитель "скорой помощи" 1960 года рождения двигался на служебной машине по ул. Римского-Корсакова.





При повороте на ул. Титова, двигаясь на свой сигнал светофора, он сбил женщину, ее возраст пока неизвестен.





Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД», — сообщили в группе пропаганды УГИБДД Новосибирска.





Как добавили в ведомстве, на место аварии приехала еще одна «скорая помощь», на которой пострадавшая была госпитализирована в городскую клиническую больницу № 34.





Пользователи социальных сетей сообщают, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.







Корреспондент НГС выясняет подробности.