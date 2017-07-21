Новосибирцев предупредили об опасном явлении на дорогах

Туман на трассе в Новосибирской области утром 21 июля
Туман на трассе в Новосибирской области утром 21 июля

В Новосибирской области наступила пора туманов: спасатели рассказали, как вести себя за рулём при плохой видимости на дорогах.


«Появление туманов — типичная сейчас ситуация, потому что идут дожди, почва увлажнена, ветра с утра нет, и собирается водяной пар, который мы воспринимаем как туман», — поясняет пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренат Ягудин.


По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в регионе существенно не изменится, поэтому без туманов, скорее всего, не обойдётся. Самые сильные туманы бывают утром, в низинах и вблизи водоёмов, особенно на загородных трассах, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.


В МЧС подчёркивают, что водителям лучше переждать туман в безопасном месте, а не пытаться быстрее его проехать. Если ехать всё-таки нужно, то лучше отказаться от лишних обгонов и перестроений. Рекомендуется снизить скорость до 10–20 км/ч и держать открытым окно со стороны водителя, чтобы прислушиваться к шуму других машин. Пассажирам тоже стоит следить за дорогой и предупреждать водителя об опасности.


«Чем гуще туман, тем должна быть больше дистанция между автомобилями», — предупреждают спасатели. Именно поэтому не стоит слишком приближаться к едущим впереди машинам. Кроме того, стоит помнить, что просматривающиеся впереди габаритные огни могут принадлежать не едущей, а стоящей машине.


«Будьте осторожны, съезжая с дороги на обочину. Там могут оказаться люди и стоящие автомобили», — предупреждают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ольга Хмелевская
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