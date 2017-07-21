С бассейном, кино и прислугой: Новосибирск вошёл в десятку регионов с самыми дорогими коттеджами

Самый дорогой коттедж Новосибирска в обзор московского сервиса не вошёл

Федеральный онлайн-сервис по подбору жилья ЦИАН составил рейтинг регионов с наиболее дорогими частными домами. Лидером ожидаемо стала Московская область: самая дорогая загородная резиденция находится в посёлке «Жуковка 21» на Рублёво-Успенском шоссе. Дом площадью 1,7 тыс. кв. м на участке в 2 га оценили в 6,8 млрд руб.







Второе место занимает коттедж в Москве стоимостью 2,9 млрд руб., на третьем — дом в 970 кв. м с собственным теннисным кортом в Санкт-Петербурге за 1 млрд руб.







Новосибирск в рейтинге ЦИАН вышел на 9-е место с коттеджем в Советском районе стоимостью 120 млн руб. Его площадь 641 кв. м, авторы исследования отмечают, что в нём сделан современный ремонт, а новому владельцу также достанутся вся мебель и техника.







На сайте ЦИАН объявление разместило АН «Грановит». Согласно описанию, объект состоит из 2 домов на ул. Штормовой в Советском районе — площадью 467 и 174 кв. м. Причём один из двух домов — это гараж на 2 автомобиля с комнатой для охраны на 1-м этаже и спальня с кухней на 2-м. На фото видно, что в коттедже оборудована бильярдная.





Сауну в этом банном комплексе отделали янтарём, а в бассейне оборудовали кинотеатр

Между тем, по данным N1.RU, это не самое дорогое предложение в Новосибирске — бывает и дороже.





За 150 млн руб. в коттеджном посёлке «Удача» на Дачном шоссе продают 4-уровневый кирпичный коттедж площадью 410,8 кв. м. В цоколе дома оборудованы спортзал и кинотеатр, есть также спа-комплекс и комната для гувернантки. Всего в доме 6 спален и 3 санузла, есть зимний сад с аквариумом.







«Отделка выполнена на высочайшем уровне: использованы декоративная штукатурка, фрески ручной работы, обои из премиальных коллекций, натуральная итальянская напольная и настенная плитка и мозаика, все массивы из ценных пород дерева», — подчёркивает в объявлении продавец.







На участке также есть банный комплекс с летней кухней, бассейном и кинотеатром. В отделке сауны владельцы использовали ценные породы дерева и янтарь.







По данным специалистов N1.RU, с начала года стоимость десятки самых дорогих коттеджей в Новосибирске упала на 13,6 %: если в январе средняя их цена составляла 114,4 млн руб., то к июлю снизилась до 98,82 млн руб.





Дешевеют не только дома, но и квартиры: десятка самых дорогих квартир Новосибирска в аренде потеряла почти четверть стоимости.