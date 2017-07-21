От картин не отличить: новосибирский изобретатель придумал собственный жанр фотографии

21 июля в новосибирском Городском центре изобразительных искусств состоялось открытие выставки «Фотаж» — автор экспонатов Вячеслав Невидимов с 1989 года работает в необычном жанре фотоживопись, который придумал сам.





Вячеслав Невидимов получил патент в 2016 году





«Лет 35 назад я изобрёл устройство для съемки фонов для журналов, — рассказал на открытии Невидимов. — Но запатентовал его только осенью прошлого года».







Сертификат мастер получил уже на 3-й вариант устройства, который в несколько раз меньше первого. Главный элемент прибора — гибкое зеркало размером 20x15 см.





В ГЦИИ выставку оформили мольбертами, чтобы подчеркнуть близость фотографий к живописным полотнам





Зеркало преображает реальность, делая земные пейзажи похожими на инопланетные, а то и вовсе напоминающими беспредметную живопись.





В своём творчестве мастер не прибегает компьютерной графике





«На устройство устанавливается любая камера — не важно, цифровая или плёночная. При съёмке зеркало нужно деформировать, и на экране ты можешь видеть, что получается, — пояснил фотохудожник. — Как только увидел красивое, ты нажимаешь на кнопку».





Выставка заняла 2 зала ГЦИИ



Первая выставка подобных работ мастера открылась ещё в 1981 году в Доме актёра, в 2012 году фотокартины показывали публике в краеведческом музее.







Невидимов запатентовал свой способ создания картин в прошлом году





Вячеслав Невидимов не только фотограф, но и видеограф: он много лет работал оператором комбинированных съёмок на Западно-Сибирской студии кинохроники и даже возглавлял мультцех. После закрытия киностудии он устроился в НЭТИ (ныне — НГТУ. — А.З.), где трудится до сих пор.







Председатель Новосибирского регионального отделения Союза фотохудожников России Евгений Иванов назвал Невидимова сибирским Ван Гогом





Выставка будет работать до 13 августа. Стоимость билетов — 100 руб. (льготный — 70 руб.). Надо отметить, что этим летом в городе открыли небывалое число фотовыставок — в Новосибирске стартовал первый общероссийский фестиваль современной фотографии «Вместе». Кроме того, в музее природы можно полюбоваться пейзажами и портретами животных, снятых московским фотографом и путешественником Владимиром Медведевым.