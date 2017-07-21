От картин не отличить: новосибирский изобретатель придумал собственный жанр фотографии

21 июля в новосибирском Городском центре изобразительных искусств состоялось открытие выставки «Фотаж» — автор экспонатов Вячеслав Невидимов с 1989 года работает в необычном жанре фотоживопись, который придумал сам.


Вячеслав Невидимов получил патент в 2016 году
Вячеслав Невидимов получил патент в 2016 году


«Лет 35 назад я изобрёл устройство для съемки фонов для журналов, — рассказал на открытии Невидимов. — Но запатентовал его только осенью прошлого года».


Сертификат мастер получил уже на 3-й вариант устройства, который в несколько раз меньше первого. Главный элемент прибора — гибкое зеркало размером 20x15 см. 


В ГЦИИ выставку оформили мольбертами, чтобы подчеркнуть близость фотографий к живописным полотнам
В ГЦИИ выставку оформили мольбертами, чтобы подчеркнуть близость фотографий к живописным полотнам


Зеркало преображает реальность, делая земные пейзажи похожими на инопланетные, а то и вовсе напоминающими беспредметную живопись.


В своём творчестве мастер не прибегает компьютерной графике
В своём творчестве мастер не прибегает компьютерной графике


«На устройство устанавливается любая камера — не важно, цифровая или плёночная. При съёмке зеркало нужно деформировать, и на экране ты можешь видеть, что получается, — пояснил фотохудожник. — Как только увидел красивое, ты нажимаешь на кнопку».


Выставка заняла 2 зала ГЦИИ
Выставка заняла 2 зала ГЦИИ


Первая выставка подобных работ мастера открылась ещё в 1981 году в Доме актёра, в 2012 году фотокартины показывали публике в краеведческом музее.


Невидимов запатентовал свой способ создания картин в прошлом году
Невидимов запатентовал свой способ создания картин в прошлом году


Вячеслав Невидимов не только фотограф, но и видеограф: он много лет работал оператором комбинированных съёмок на Западно-Сибирской студии кинохроники и даже возглавлял мультцех. После закрытия киностудии он устроился в НЭТИ (ныне — НГТУ. — А.З.), где трудится до сих пор.


Председатель Новосибирского регионального отделения Союза фотохудожников России Евгений Иванов назвал Невидимова сибирским Ван Гогом
Председатель Новосибирского регионального отделения Союза фотохудожников России Евгений Иванов назвал Невидимова сибирским Ван Гогом


Выставка будет работать до 13 августа. Стоимость билетов — 100 руб. (льготный — 70 руб.). Надо отметить, что этим летом в городе открыли небывалое число фотовыставок — в Новосибирске стартовал первый общероссийский фестиваль современной фотографии «Вместе». Кроме того, в музее природы можно полюбоваться пейзажами и портретами животных, снятых московским фотографом и путешественником Владимиром Медведевым.

Александра Зенкова
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