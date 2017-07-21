У кого больше: читатели НГС соревнуются в умении собирать грибы

Эти грибы наша читательница собрала в районе Краснообска

Леса в окрестностях Новосибирска продолжают радовать горожан урожаем грибов и ягод: читатели НГС похвастались фотографиями свежесобранных маслят и подосиновиков.





Читательница Ольга прислала в редакцию фотографии грибов, которые ей удалось собрать в лесу в районе Краснообска. Симпатичные маслята, подберёзовики, подосиновики попадаются там буквально на каждом шагу.





«Год урожайный, грибы вообще не прячутся. Как будто никто не проходил — идёшь, идёшь, а он просто стоит красивый, и два рядом ещё. Нечервивых, ровных, красивых, как будто специально позируют — вот я и сфотографировала», — рассказала читательница.







Кроме грибов в лесах Краснообска попадается и фотогеничная земляника





Хвастаются фотографиями собранных грибов и другие читатели НГС.





Эту фотографию в редакцию прислала читательница Ольга





Урожай, который собрал в лесу читатель НГС Александр





Улов читательницы Екатерины





Читательница НГС Елена принесла из леса 2 ведра грибов





Специально для читателей НГС.НОВОСТИ подготовили карту грибных мест Новосибирска. На ней отмечены те леса, где растут белые грибы, опята, грузди, лисички.





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