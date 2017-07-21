У кого больше: читатели НГС соревнуются в умении собирать грибы

Эти грибы наша читательница собрала в районе Краснообска
Эти грибы наша читательница собрала в районе Краснообска

Леса в окрестностях Новосибирска продолжают радовать горожан урожаем грибов и ягод: читатели НГС похвастались фотографиями свежесобранных маслят и подосиновиков.


Читательница Ольга прислала в редакцию фотографии грибов, которые ей удалось собрать в лесу в районе Краснообска. Симпатичные маслята, подберёзовики, подосиновики попадаются там буквально на каждом шагу.


«Год урожайный, грибы вообще не прячутся. Как будто никто не проходил — идёшь, идёшь, а он просто стоит красивый, и два рядом ещё. Нечервивых, ровных, красивых, как будто специально позируют — вот я и сфотографировала», — рассказала читательница.


Кроме грибов в лесах Краснообска попадается и фотогеничная земляника
Кроме грибов в лесах Краснообска попадается и фотогеничная земляника


Хвастаются фотографиями собранных грибов и другие читатели НГС.


Эту фотографию в редакцию прислала читательница Ольга
Эту фотографию в редакцию прислала читательница Ольга


Урожай, который собрал в лесу читатель НГС Александр
Урожай, который собрал в лесу читатель НГС Александр


Улов читательницы Екатерины
Улов читательницы Екатерины


Читательница НГС Елена принесла из леса 2 ведра грибов
Читательница НГС Елена принесла из леса 2 ведра грибов


Специально для читателей НГС.НОВОСТИ подготовили карту грибных мест Новосибирска. На ней отмечены те леса, где растут белые грибы, опята, грузди, лисички. 


Если у вас есть фото и видео собранных под Новосибирском грибов, присылайте их в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.

Ольга Хмелевская
Фото читателей НГС

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