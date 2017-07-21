Город долгожителей: продолжительность жизни новосибирцев достигла максимума

Новорождённые новосибирцы проживут больше 70 лет
Новорождённые новосибирцы проживут больше 70 лет

В Новосибирске подсчитали ожидаемую продолжительность жизни в регионе и узнали, сколько в среднем живут новорождённые и люди после выхода на пенсию.


По данным Новосибирскстата, средняя ожидаемая продолжительность жизни в НСО растёт последние 10 лет и в 2016 году достигла максимума — 71,2 года. 


Это цифра показывает, сколько в среднем может прожить новорождённый новосибирец, если уровень смертности в каждом его возрасте останется таким же, как сегодня. 


Ожидаемая продолжительность жизни в сёлах меньше на 3 года, чем в городах — 68,9 лет против 71,8. У женщин этот показатель традиционно больше, чем у мужчин, и составляет 76,9 и 65,4 лет соответственно. Кроме того, после выхода на пенсию в 55 лет женщины в среднем проживают ещё 22 года, тогда как мужчины, уходя на пенсию в 60, — только 5 лет.


Ольга Чудаева, научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, считает, что положительные тенденции в продолжительности жизни связаны прежде всего с государственной политикой.


«Очень важным является улучшение экономической ситуации, естественно, уровня жизни граждан. Проблема у нас только, что кризисы в 2008–2009 годах и сейчас. Если, несмотря на кризис, продолжительность жизни растёт, — это положительный факт. Важно, что пенсионерам доплачивают до уровня прожиточного минимума пенсии, хоть он и остаётся очень низким. Правда, очень плохо, что российское законодательство до сих пор допускает зарплату ниже прожиточного минимума. Некоторая общая стабилизация сыграла роль. Развитие медицинских центров тоже», — объяснила Чудаева. 


Эксперт отмечает, что ожидаемая продолжительность жизни — усреднённый показатель. Он вычисляется при условии, что на смертность в стране ничего не повлияет — будь то войны, эпидемии или массовые миграции.


По данным Новосибирскстата, НСО оказалась на 2-м месте среди сибирских регионов по показателю ожидаемой продолжительности жизни. Выше — только в Томской области, где показатель составляет 71,7 года. Наименьшая продолжительность жизни в России — в Тыве — всего 64,2 года, а в среднем по стране — 71,9 года.


Ранее в Новосибирской области отметили тревожную тенденцию — началась убыль населения, которая, по прогнозам демографов, затянется на несколько лет.

Кирилл Шматков
Фото Татьяны Фатеевой

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