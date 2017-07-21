Через Димитровский мост растянулся 7 километровый затор

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Вечером 21 июля в Новосибирске на пл. инженера Будагова случился транспортный коллапс, а через Димитровский мост растянулась пробка длиной 7,5 км.


В 16:38 здесь случилось ДТП, сообщают пользователи Яндекса, почти через час скорость движения на подъездах к площади оставалась крайне низкой. Например, на ул. Фабричной машины ехали со скоростью только 3 км/ч.


Аварии были и в других сложных местах Новосибирска. Тяжёлой оказалась обстановка на пути через Димитровский мост на левый берег. Затруднения начинались возле остановки «Ул. 1905 года» и заканчивались далеко за пределами съезда. Затор растянулся на 7,5 км.


На пл. инженера Будагова
На пл. инженера Будагова


Обстановка в городе на 17:30
Обстановка в городе на 17:30


После 17:30, пробка через Димитровский мост
После 17:30, пробка через Димитровский мост


Накануне НГС.НОВОСТИ рассказывали про утренний затор, который заблокировал выезд с ул. Гурьевской на ул. Кирова.

Елена Громкова
Фото Анны Золотовой, скрин yandex.ru/maps

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