Через Димитровский мост растянулся 7 километровый затор
Вечером 21 июля в Новосибирске на пл. инженера Будагова случился транспортный коллапс, а через Димитровский мост растянулась пробка длиной 7,5 км.
В 16:38 здесь случилось ДТП, сообщают пользователи Яндекса, почти через час скорость движения на подъездах к площади оставалась крайне низкой. Например, на ул. Фабричной машины ехали со скоростью только 3 км/ч.
Аварии были и в других сложных местах Новосибирска. Тяжёлой оказалась обстановка на пути через Димитровский мост на левый берег. Затруднения начинались возле остановки «Ул. 1905 года» и заканчивались далеко за пределами съезда. Затор растянулся на 7,5 км.
Накануне НГС.НОВОСТИ рассказывали про утренний затор, который заблокировал выезд с ул. Гурьевской на ул. Кирова.
Елена Громкова
Фото Анны Золотовой, скрин yandex.ru/maps