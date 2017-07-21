S7 купила у французов новейшие самолёты для рейсов из Новосибирска в Москву

Airbus A320neo в Тулузе





S7 Airlines получила первый в России самолёт новой модели Airbus A320neo — он будет летать из Новосибирска в Москву.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ стал одним из первых, кто увидел самолёт нового поколения A320neo — сегодня он был официально передан корпорацией Airbus представителям компании S7.







Сегодня, 21 июля, в Тулузе (Франция) прошла официальная церемония передачи самолёта A320neo корпорации Airbus представителям компании S7. Со стороны российской авиакомпании новый борт принял председатель совета директоров Владислав Филёв.







В церемонии приняли участие несколько десятков представителей Airbus, S7 Airlines, представителей авиационной и авиастроительной отрасли. «Это был не простой проект. Иногда казалось, что ничего не получится, но в итоге мы смогли его осуществить вместе», — сказал Филёв.





Салон нового самолёта S7 Airlines





Airbus A320neo — новое поколение самого популярного семейства самолётов корпорации Airbus. Внешне от предшественников он отличается загнутыми законцовками крыла, которые в Airbus называют «шарклеты», потому что они напоминают акульи плавники (англ. shark — «акула»). Это усовершенствование позволяет экономить порядка 4 % топлива. Кроме того, на A320neo установлены более эффективные двигатели, позволяющие сократить расход топлива на 15 % и снизить уровень шума.







Новые самолёты оснащены менее шумными двигателями





В самолёте, который сегодня получила S7, установлены 158 мест экономкласса и 8 мест бизнес-класса. В салоне установлены кресла нового типа — с USB-разъёмами и держателями для мобильных устройств, которые позволяют закрепить планшет или мобильный телефон в спинке впереди стоящего кресла.





В самолётах будет удобно летать с гаджетами





Поставки A320neo начались только в прошлом году, первым покупателем самолёта новой модели стала немецкая Lufthansa. В России первый контракт был подписан с S7 Airlines, которая помимо A320neo заказала ещё 3 самолёта A321neo с более длинным фюзеляжем и количеством кресел.







S7 поставит новый борт на рейсы между Новосибирском и Москвой





Как сообщили в S7, первым маршрутом, на котором будет работать новая машина, станет направление «Новосибирск – Москва». После церемонии передачи машина отправится в Москву.







С этой весны в парке S7 появились и другие новые самолёты — бразильские Embraer 170-LR, которые теперь летают из Новосибирска в города Сибири.