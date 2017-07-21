Суд выселил детский сад из здания в центре Новосибирска

Детский сад «Акварель» отказывается покидать здание на ул. Соревнования

Арбитражный суд Новосибирской области решил выселить частный детский сад «Акварель» из здания на ул. Соревнования, 22«б» — этого добивался завод им. Коминтерна, которому принадлежит здание.





Полный текст судебного решения, вынесенного 11 июля, появился на этой неделе в картотеке арбитражных дел.







«Конечно, будем обжаловать. У нас есть 30 дней на обжалование», — сообщил НГС.НОВОСТИ представитель «Акварели» в суде Дмитрий Недведский. По его мнению, у детского сада ещё есть шанс побороться за право остаться в здании.





Скандал вокруг частного детского сада на ул. Соревнования, 22«б» начал разгораться ещё в начале 2016 года, когда «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод им. Коминтерна» продал это здание и землю под ним предпринимателю Станиславу Беляеву под застройку. Продажа потянула за собой судебные тяжбы, из-за которых право собственности к новому владельцу так и не перешло, следует из материалов арбитража.





Завод им. Коминтерна настаивал на том, чтобы «Акварель» освободила арендованное помещение и вернула мебель и технику, говорится в решении суда. Исполнить судебное решение детский сад «Акварель» должен в течение 10 дней после того, как оно вступит в законную силу.





В редакцию НГС.НОВОСТИ уже позвонила мама одного из воспитанников детского сада «Акварель» — она сообщила, что родители обеспокоены решением суда.





Ранее директор детского сада Татьяна Клюшницина рассказывала НГС.НОВОСТИ, что частный сад вложил в ремонт здания крупную сумму — 18 млн руб. «Когда мы зашли, в здании не было 50 лет ремонта <…> Мы оборудовали бассейн 4x8 м, дети сейчас занимаются. Есть дети, которых пригласили в школу олимпийского резерва после того, как они у нас занимались. Прежде всего, мне хочется, чтобы здание сохранилось как детский сад, чтобы не было очередного торгового или бизнес-центра», — поясняла Клюшницина. Детский сад на ул. Соревнования, 22«б» расположен в квартале от оперного театра, между ул. Каменской и Семьи Шамшиных.







Впрочем, в этой истории есть ещё одна заинтересованная сторона — мэрия Новосибирска, которая надеется сохранить в этом здании детский сад. Ранее глава города Анатолий Локоть уже обращался к заводу им. Коминтерна с предложением безвозмездно отдать это здание городу. «Если городу придётся платить за его выкуп, то образовательное учреждение будет муниципальным. В том случае, если здание перейдет к нам на безвозмездной основе, то не будем возражать против частного детского сада», — сообщил сегодня НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь мэра Новосибирска Артём Роговский.







НГС.НОВОСТИ отправили запрос в ОАО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод им. Коминтерна», чтобы узнать, собирается ли предприятие передавать городу здание детского сада и на каких условиях.





Месяцем ранее в программе «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» мэр Анатолий Локоть пояснил, что на ул. Соревнования может стоять только детский сад. «Эта площадка... Очень много ходило слухов: говорили о том, что, приобретя её, застройщик использует её под застройку жилого дома либо какого-то бизнес-центра. Но зона зонирования данного участка предполагает под собой только образовательные учреждения, детские дошкольные, в частности, учреждения. Никакой там жилой застройки не может быть в принципе, поэтому здесь в этом смысле защищена эта территория», — пояснял Анатолий Локоть.