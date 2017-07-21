Суд выселил детский сад из здания в центре Новосибирска

Детский сад «Акварель» отказывается покидать здание на ул. Соревнования
Детский сад «Акварель» отказывается покидать здание на ул. Соревнования

Арбитражный суд Новосибирской области решил выселить частный детский сад «Акварель» из здания на ул. Соревнования, 22«б» — этого добивался завод им. Коминтерна, которому принадлежит здание.


Полный текст судебного решения, вынесенного 11 июля, появился на этой неделе в картотеке арбитражных дел.


«Конечно, будем обжаловать. У нас есть 30 дней на обжалование», — сообщил НГС.НОВОСТИ представитель «Акварели» в суде Дмитрий Недведский. По его мнению, у детского сада ещё есть шанс побороться за право остаться в здании. 


Скандал вокруг частного детского сада на ул. Соревнования, 22«б» начал разгораться ещё в начале 2016 года, когда «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод им. Коминтерна» продал это здание и землю под ним предпринимателю Станиславу Беляеву под застройку. Продажа потянула за собой судебные тяжбы, из-за которых право собственности к новому владельцу так и не перешло, следует из материалов арбитража. 


Завод им. Коминтерна настаивал на том, чтобы «Акварель» освободила арендованное помещение и вернула мебель и технику, говорится в решении суда. Исполнить судебное решение детский сад «Акварель» должен в течение 10 дней после того, как оно вступит в законную силу.


В редакцию НГС.НОВОСТИ уже позвонила мама одного из воспитанников детского сада «Акварель» — она сообщила, что родители обеспокоены решением суда. 


Ранее директор детского сада Татьяна Клюшницина рассказывала НГС.НОВОСТИ, что частный сад вложил в ремонт здания крупную сумму — 18 млн руб. «Когда мы зашли, в здании не было 50 лет ремонта <…> Мы оборудовали бассейн 4x8 м, дети сейчас занимаются. Есть дети, которых пригласили в школу олимпийского резерва после того, как они у нас занимались. Прежде всего, мне хочется, чтобы здание сохранилось как детский сад, чтобы не было очередного торгового или бизнес-центра», — поясняла Клюшницина. Детский сад на ул. Соревнования, 22«б» расположен в квартале от оперного театра, между ул. Каменской и Семьи Шамшиных. 


Впрочем, в этой истории есть ещё одна заинтересованная сторона — мэрия Новосибирска, которая надеется сохранить в этом здании детский сад. Ранее глава города Анатолий Локоть уже обращался к заводу им. Коминтерна с предложением безвозмездно отдать это здание городу. «Если городу придётся платить за его выкуп, то образовательное учреждение будет муниципальным. В том случае, если здание перейдет к нам на безвозмездной основе, то не будем возражать против частного детского сада», — сообщил сегодня НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь мэра Новосибирска Артём Роговский. 


НГС.НОВОСТИ отправили запрос в ОАО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод им. Коминтерна», чтобы узнать, собирается ли предприятие передавать городу здание детского сада и на каких условиях.


Месяцем ранее в программе «Мэр отвечает» на радио «Городская волна» мэр Анатолий Локоть пояснил, что на ул. Соревнования может стоять только детский сад. «Эта площадка... Очень много ходило слухов: говорили о том, что, приобретя её, застройщик использует её под застройку жилого дома либо какого-то бизнес-центра. Но зона зонирования данного участка предполагает под собой только образовательные учреждения, детские дошкольные, в частности, учреждения. Никакой там жилой застройки не может быть в принципе, поэтому здесь в этом смысле защищена эта территория», — пояснял Анатолий Локоть.

Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова

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