Плющихинский опять утонул — ливень залил дороги и тротуары Новосибирска
Днём 21 июля в Новосибирске бушевала гроза — в Октябрьском районе затопило ул. Татьяны Снежиной.
Сильный дождь затопил перекрёсток на Плющихинском жилмассиве — около остановки «Сквер». В Instagram опубликовано видео, как водители медленно маневрируют недалеко от перекрёстка ул. Волочаевской и Татьяны Снежиной.
В прошлом году этот перекрёсток уже оказывался под водой — в июне 2016 года из-за проблем с ливнёвкой машины уходили под воду на этом же месте.
Помимо этого, читатели НГС прислали в редакцию фото затопленного тротуара в центре города. «Около трети дождевого потока с ул. Ленина уходит на ул. Урицкого. Через несколько метров, на тротуаре напротив "Веранды" зарождается "река Урицкого". Вся вода с дороги перемещается на тротуар», — рассказала жительница Новосибирска.
Синоптики уже дали прогноз погоды до конца июля — в ближайшие дни грозы с порывистым ветром не утихнут. После крупных ливней последних дней редакция НГС сделала карту луж Новосибирска, чтобы горожане знали, какие переулки нужно обходить стороной в пасмурную погоду.
Мария Шевлягина
Фото Ольги Бурлаковой (1), vk.com/act54 (2), читателя НГС (3), карта НГС (4)
Видео instagram.com/yaromiravi