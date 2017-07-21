Плющихинский опять утонул — ливень залил дороги и тротуары Новосибирска

Ливень опять затопил дороги и тротуары Новосибирска
Ливень опять затопил дороги и тротуары Новосибирска

Днём 21 июля в Новосибирске бушевала гроза — в Октябрьском районе затопило ул. Татьяны Снежиной.


Сильный дождь затопил перекрёсток на Плющихинском жилмассиве — около остановки «Сквер». В Instagram опубликовано видео, как водители медленно маневрируют недалеко от перекрёстка ул. Волочаевской и Татьяны Снежиной.

#плющихинский #nsk #nskgram #затопило. 21.07.2017

Публикация от @yaromiravi

В прошлом году этот перекрёсток уже оказывался под водой — в июне 2016 года из-за проблем с ливнёвкой машины уходили под воду на этом же месте.


Прошлогодний потоп на Плющихинском жилмасиве
Прошлогодний потоп на Плющихинском жилмасиве


Помимо этого, читатели НГС прислали в редакцию фото затопленного тротуара в центре города. «Около трети дождевого потока с ул. Ленина уходит на ул. Урицкого. Через несколько метров, на тротуаре напротив "Веранды" зарождается "река Урицкого". Вся вода с дороги перемещается на тротуар», — рассказала жительница Новосибирска. 


Тротуар на пересечении ул. Урицкого и Ленина днём 21 июля
Тротуар на пересечении ул. Урицкого и Ленина днём 21 июля


Синоптики уже дали прогноз погоды до конца июля — в ближайшие дни грозы с порывистым ветром не утихнут. После крупных ливней последних дней редакция НГС сделала карту луж Новосибирска, чтобы горожане знали, какие переулки нужно обходить стороной в пасмурную погоду.


Карта потопа 12 июля — уточками отмечены самые глубокие места, водопадами — сильные потоки  воды на «Гагаринской»  и у вокзала Новосибирск-Главный
Карта потопа 12 июля — уточками отмечены самые глубокие места, водопадами — сильные потоки воды на «Гагаринской» и у вокзала Новосибирск-Главный


Мария Шевлягина
Фото Ольги Бурлаковой (1), vk.com/act54 (2), читателя НГС (3), карта НГС (4)
Видео instagram.com/yaromiravi

Прочтений: 6269
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено