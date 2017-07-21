Плющихинский опять утонул — ливень залил дороги и тротуары Новосибирска

Ливень опять затопил дороги и тротуары Новосибирска

Днём 21 июля в Новосибирске бушевала гроза — в Октябрьском районе затопило ул. Татьяны Снежиной.





Сильный дождь затопил перекрёсток на Плющихинском жилмассиве — около остановки «Сквер». В Instagram опубликовано видео, как водители медленно маневрируют недалеко от перекрёстка ул. Волочаевской и Татьяны Снежиной.

#плющихинский #nsk #nskgram #затопило. 21.07.2017 Публикация от @yaromiravi Июл 20 2017 в 11:48 PDT

В прошлом году этот перекрёсток уже оказывался под водой — в июне 2016 года из-за проблем с ливнёвкой машины уходили под воду на этом же месте.







Прошлогодний потоп на Плющихинском жилмасиве





Помимо этого, читатели НГС прислали в редакцию фото затопленного тротуара в центре города. «Около трети дождевого потока с ул. Ленина уходит на ул. Урицкого. Через несколько метров, на тротуаре напротив "Веранды" зарождается "река Урицкого". Вся вода с дороги перемещается на тротуар», — рассказала жительница Новосибирска.





Тротуар на пересечении ул. Урицкого и Ленина днём 21 июля





Синоптики уже дали прогноз погоды до конца июля — в ближайшие дни грозы с порывистым ветром не утихнут. После крупных ливней последних дней редакция НГС сделала карту луж Новосибирска, чтобы горожане знали, какие переулки нужно обходить стороной в пасмурную погоду.





Карта потопа 12 июля — уточками отмечены самые глубокие места, водопадами — сильные потоки воды на «Гагаринской» и у вокзала Новосибирск-Главный



