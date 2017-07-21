Белый пошёл: карта грибных мест под Новосибирском

Сейчас в лесах под Новосибирском можно набрать белые грибы и грузди
Сейчас в лесах под Новосибирском можно набрать белые грибы и грузди

Пока Новосибирск заливает дождями, в пригородных лесах активно растут грибы.


Судя по сообщениям наших читателей, на этих выходных стоит поехать искать белые в Караканском бору, Искитиме, Академгородке, Кольцово и Мошково. «Сейчас идёт слой белых, до этого росли маслята, после пойдут грузди, после этого, ближе к осени, пойдут опята», — рассказала жительница Новосибирска Дарья, собравшая в лесах Кольцово грузди и подберёзовики.


НГС.НОВОСТИ подготовили карту грибных мест Новосибирска — на ней мы отметили те леса, где, по информации наших читателей, растут белые грибы, опята, грузди, лисички. Мы предлагаем вам дополнить нашу карту — пишите ваши любимые места в комментариях.


Грибная карта Новосибирска и области — на карте обозначены отдельными знаками разновидности грибов
Грибная карта Новосибирска и области — на карте обозначены отдельными знаками разновидности грибов


А перед тем как отправиться на тихую охоту, изучите памятку НГС о том, что необходимо взять с собой в лес — своими советами специально для читателей НГС поделились сотрудники МЧС, охотник и турист-экстремал. Будьте особенно осторожны в Кудряшовском бору — недавно грибники заметили там медведя, он гуляет на окраине Новосибирска в районе Северного объезда. 


Не лишним будет пройти наш тест на знание разновидностей грибов, чтобы случайно не набрать поганок.


В ближайшие выходные в Новосибирской области сохранится тёплая погода с дождями и ветрами. Ночные температуры будут около +10…+15 градусов, а днём воздух прогреется до +22…+28 градусов. Выберите подходящую одежду, собирайте грибы и делитесь своим уловом с редакцией НГС. Хорошей охоты!


Если у вас есть фото и видео необычных грибов, присылайте их в редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.

Мария Шевлягина
Фото Ольги Бурлаковой, карта НГС

Прочтений: 2142
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
АВТО
Все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено