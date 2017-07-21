Белый пошёл: карта грибных мест под Новосибирском

Сейчас в лесах под Новосибирском можно набрать белые грибы и грузди

Пока Новосибирск заливает дождями, в пригородных лесах активно растут грибы.





Судя по сообщениям наших читателей, на этих выходных стоит поехать искать белые в Караканском бору, Искитиме, Академгородке, Кольцово и Мошково. «Сейчас идёт слой белых, до этого росли маслята, после пойдут грузди, после этого, ближе к осени, пойдут опята», — рассказала жительница Новосибирска Дарья, собравшая в лесах Кольцово грузди и подберёзовики.





НГС.НОВОСТИ подготовили карту грибных мест Новосибирска — на ней мы отметили те леса, где, по информации наших читателей, растут белые грибы, опята, грузди, лисички. Мы предлагаем вам дополнить нашу карту — пишите ваши любимые места в комментариях.





Грибная карта Новосибирска и области — на карте обозначены отдельными знаками разновидности грибов





А перед тем как отправиться на тихую охоту, изучите памятку НГС о том, что необходимо взять с собой в лес — своими советами специально для читателей НГС поделились сотрудники МЧС, охотник и турист-экстремал. Будьте особенно осторожны в Кудряшовском бору — недавно грибники заметили там медведя, он гуляет на окраине Новосибирска в районе Северного объезда.





Не лишним будет пройти наш тест на знание разновидностей грибов, чтобы случайно не набрать поганок.







В ближайшие выходные в Новосибирской области сохранится тёплая погода с дождями и ветрами. Ночные температуры будут около +10…+15 градусов, а днём воздух прогреется до +22…+28 градусов. Выберите подходящую одежду, собирайте грибы и делитесь своим уловом с редакцией НГС. Хорошей охоты!







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