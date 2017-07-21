Новосибирцы выложили в Сеть десятки фото в память о погибшем солисте Linkin Park

Честер Беннингтон
Честер Беннингтон

Новосибирские поклонники группы Linkin Park в соцсетях присоединились к российскому флешмобу #RussiaPrayForChester — «Россия молится за Честера».


Вечером 20 июля стало известно, что 41-летний Честер Беннингтон, солист группы Linkin Park, покончил с собой в США, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-ресурс TMZ. Флешмоб с хештэгом #RussiaPrayForChester поклонники группы запустили 21 июля в Twitter, а потом и в других соцсетях.


Новосибирские фанаты творчества группы тоже присоединились к флешмобу: они публикуют фотографии Беннингтона и дисков группы Linkin Park, а в подписях вспоминают, когда впервые услышали песни группы.


«Группа детства, группа, которая научила меня любить музыку. Когда мне было 10 лет и не было интернета, было не жалко тратить деньги на кассеты и диски, которые, наверное, до сих пор где-то пылятся. В то время я даже не знал, о чём они поют, однако песни пробирали до мурашек. Утрата для группы будет невосполнима, для фанатов тем более. А сегодня я просто хочу включить свои любимые песни и скорбеть со всем миром», — написал один из новосибирцев в соцсети Instagram.

#RussiaPrayForChester Что для меня #linkinpark ? Группа детства, группа которая научила меня любить музыку. Когда мне было 10 лет и не было интернета, было не жалко тратить деньги на кассеты и диски, которые наверное до сих пор где-то пылятся ❤️ в то время я даже не знал о чем они поют, однако песни пробирали до мурашек. Голос Честера 🎤. Для нашего поколения наверное можно сравнить этот уход, с уходом Курта Кобейна #nirvana...Сейчас уже все неважно... утрата для группы будет невосполнима, для фанатов тем более. а сегодня я просто хочу включить свои любимые песни и скорбеть со всем миром #intheend #linkinpark #lp #russiaprayforchester спасибо Честер 🎤🙏🏽

Публикация от V A S I L I Y S H U R P I T A😈 (@vasiliyshurpita)

«Что для меня значит этот день? Это окончание того, что я любила, того, что боготворила и что сводило меня с ума... Тысячи плакатов и постеров висели в моей комнате в детстве, соседи ругались на громкую музыку, а мама пожимала плечами... Ведь это было моё детство, мой нереальный мир под эти песни... Мы их знали наизусть», — переживает другая сибирячка.

Что для меня значит этот день?... это окончание того, что я любила, того, что боготворила и что сводило меня с ума... тысячи плакатов и постеров висели в моей комнате в детстве, соседи ругались на громкую музыку, а мама пожимала плечами... ведь это было мое детство, мой нереальный мир под эти песни... мы их знали наизусть, хотя даже не знали о чем там рассказывается... сегодня в моей голове будет звучать только их Музыка... до слез. Люблю тебя! Помню и всегда буду помнить...

Публикация от Belka🐾 (@belka_stasyacernook)

Было у меня правило раньше,ни за что не обновлять соц.сети ночью,ничего хорошего не будет. В последнее время стала это правило нарушать,а сегодня пожалела. Из жизни ушла легенда. Человек,на чьих песнях выросло огромное поколение. Проснулась утром,покрутила в руках медиатор,который мне привезли с последнего концерта LP в Москве,я тогда думала,что год-другой подожду,и они к нам сами приедут. Огромная потеря для мира музыки. #chesterbennington #linkinpark #rip #numb #sabotage #mydecember #intheend #bleeditout #chester #честербеннингтон

Публикация от A L E K S A N D R A (@strong_and_depentmend)

«Я купил этот диск, когда мне было 14 лет, с тех пор и началась любовь к этой прекрасной группе. Честер, спасибо за шикарные песни», — написал новосибирский поклонник группы.

Когда ты вырос на его песнях #RIP

Публикация от Лиля Бех (@liliabekh)

Справка: Группа Linkin Park — американская рок-группа, основанная в 1996 году. В 1998 году в группу пришёл Честер Беннингтон. Группа была шесть раз номинирована и два раза получила награды «Грэмми». Обрела успех группа благодаря дебютному альбому 2000 года под названием Hybrid Theory, проданному тиражом более чем в 30 млн экземпляров (Википедия).

Ксения Евдокимова
Фото Валерия Мальникова (РИА Новости) (1), instagram.com (2–7)

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