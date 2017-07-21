Новосибирцы выложили в Сеть десятки фото в память о погибшем солисте Linkin Park

Честер Беннингтон

Новосибирские поклонники группы Linkin Park в соцсетях присоединились к российскому флешмобу #RussiaPrayForChester — «Россия молится за Честера».





Вечером 20 июля стало известно, что 41-летний Честер Беннингтон, солист группы Linkin Park, покончил с собой в США, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-ресурс TMZ. Флешмоб с хештэгом #RussiaPrayForChester поклонники группы запустили 21 июля в Twitter, а потом и в других соцсетях.





Новосибирские фанаты творчества группы тоже присоединились к флешмобу: они публикуют фотографии Беннингтона и дисков группы Linkin Park, а в подписях вспоминают, когда впервые услышали песни группы.







«Группа детства, группа, которая научила меня любить музыку. Когда мне было 10 лет и не было интернета, было не жалко тратить деньги на кассеты и диски, которые, наверное, до сих пор где-то пылятся. В то время я даже не знал, о чём они поют, однако песни пробирали до мурашек. Утрата для группы будет невосполнима, для фанатов тем более. А сегодня я просто хочу включить свои любимые песни и скорбеть со всем миром», — написал один из новосибирцев в соцсети Instagram.

«Что для меня значит этот день? Это окончание того, что я любила, того, что боготворила и что сводило меня с ума... Тысячи плакатов и постеров висели в моей комнате в детстве, соседи ругались на громкую музыку, а мама пожимала плечами... Ведь это было моё детство, мой нереальный мир под эти песни... Мы их знали наизусть», — переживает другая сибирячка.

«Я купил этот диск, когда мне было 14 лет, с тех пор и началась любовь к этой прекрасной группе. Честер, спасибо за шикарные песни», — написал новосибирский поклонник группы.

Я купил этот диск, когда мне было 14 лет, с тех пор и началась любовь к этой прекрасной группе. Честер, спасибо за шикарные песни😢 Публикация от Pashnin Ilya (@pppashnin) Июл 20 2017 в 10:32 PDT

Когда ты вырос на его песнях #RIP Публикация от Лиля Бех (@liliabekh) Июл 20 2017 в 11:57 PDT

Справка: Группа Linkin Park — американская рок-группа, основанная в 1996 году. В 1998 году в группу пришёл Честер Беннингтон. Группа была шесть раз номинирована и два раза получила награды «Грэмми». Обрела успех группа благодаря дебютному альбому 2000 года под названием Hybrid Theory, проданному тиражом более чем в 30 млн экземпляров (Википедия).

