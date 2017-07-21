Пенсионерка выпала с 22-го этажа в Октябрьском районе

На месте происшествия работают следователи

Сегодня, 21 июля, 60-летняя женщина выпала из окна 22-го этажа в Октябрьском районе Новосибирска.





Несчастный случай произошёл в 12-м часу дня в доме № 5 по ул. Вилюйской, рассказал НГС.НОВОСТИ житель этого дома Вячеслав Галушкин. Со ссылкой на очевидцев он сообщил, что перед падением женщина мыла окна.







По словам мужчины, на место происшествия приезжали полиция и «скорая помощь».







В следственном управлении СК по Новосибирской области сообщили, что женщина погибла. Ей было 60 лет. Известно, что она была дома вместе с двумя внуками.







«Признаков криминала мы не усматриваем в данной ситуации», — сообщил НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Алексей Максименко.





Эта неделя началась с череды падений детей из окон: вечером 17 июля в Новосибирске произошло сразу два таких случая. На ул. Сиреневой годовалая девочка выпала из окна 2-го этажа вместе с москитной сеткой, когда мать вышла из квартиры за роллами. Ребёнка увезли в больницу в тяжёлом состоянии. Ещё одна, 4-летняя, девочка выпала из окна 2-го этажа на ул. Бурденко. У неё переломы позвонков.

