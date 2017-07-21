«Был лишён счастья на 4 года»: суд оправдал новосибирца за репост картинок с Гитлером

Разбирательство по уголовному делу длилось 4 года

25-летнего Александра Шагуна областной суд оправдал по делу о пропаганде экстремизма — уголовное дело растянулось на 4 года.





Дело против студента юридического факультета СибУПК завели ещё в 2012 году. «В период с мая 2008 по декабрь 2010 года Шагун разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видео и графические материалы экстремистской направленности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Дело возбудили по ч. 1 ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).





По словам адвоката Александра Геннадия Черкасова, на странице у молодого человека были изображения, ссылки на видеоролики, которые, по мнению следователя, возбудившего уголовное дело, склоняли к вражде. «Там были достаточно деликатные вещи, — отказывается уточнить их содержание адвокат. — Если они выйдут наружу, это будет нехорошо выглядеть».





Список того, что следствие посчитало экстремизмом, в приговоре занимает несколько страниц: картинки с Гитлером и Брейвиком, ролики про Ку-клукс-клан, довольно резкие посты с фотографиями про представителей другой расы...





Первый обвинительный приговор вынес Железнодорожный районный суд — в мае 2015 года Александра приговорили к 240 часам обязательных работ. В июле приговор отменили и отправили на новое рассмотрение в Новосибирском областном суде, в августе — вынесли оправдательный приговор. Но и его позже отменили, вернув дело на новый круг. В мае 2017 года оправдательный приговор вынес уже Железнодорожный районный суд. И, наконец, 19 июля оправдательный приговор был оставлен в силе Новосибирским областным судом. «Оправдательный приговор связан с процедурными нарушениями, — уверен Черкасов. — Недоброкачественность доказательств. Поэтому человек был оправдан». Это подтвердил и источник НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах.





«Всё это длилось долго, 4 года, — негодует отец Александра Иван Шагун. — Вроде как мы победили. Дело изначально, по моему мнению, было сфабриковано. В ходе судебных разбирательств не было предоставлено ни одного доказательства, которое изобличало бы вину сына». По словам Ивана, 4-летние разбирательства испортили парню жизнь — он был вынужден уйти с 5-го курса университета, не попал в армию (хотя мечтал о службе) и не смог устроиться на работу.







«В течение 4 лет сын был лишён человеческого счастья, — подчёркивает Шагун. — Не мог выехать даже за территорию Новосибирска... Жизнь парню до конца не сломали, но я всё равно буду добиваться (моральной компенсации. — А.И.) хотя бы в части возмещения затрат».







Сейчас Александр ждёт осеннего призыва в армию. Общаться с журналистами парень категорически отказывается — через своего отца он сообщил, что даже вспоминать об уголовном преследовании ему не хочется. По информации НГС.НОВОСТИ, прокуратура Новосибирска не собирается обжаловать оправдательное решение суда.





Это не первый случай уголовного преследования за пост в социальных сетях. В этом году в Бердске суд приговорил к 2 годам условно 23-летнего Ивана Епачинцева, разместившего на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео экстремистского характера. В 2016 году бердчанин Максим Кормелицкий также стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, а потом напал с ножом на свою подругу.