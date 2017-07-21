Идём на рекорд: названы самые дождливые места в области

20 июля больше всего осадков — 27 мм — выпало в Колывани

Синоптики подсчитали выпавшие за прошедшую декаду осадки: больше всего дожди лили над Искитимом и Усть-Таркой.





«У нас подведены итоги тех сильных дождей, которые отмечались по территории Западно-Сибирского управления. Из вчерашних рекордов: был сильный дождь в районе Колывани, там за сутки выпало 27 мм осадков, это больше предыдущего рекорда, который был почти 70 лет назад — 22,2 мм в 1949 году», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







В соседних регионах за прошедшие сутки тоже прошли рекордные дожди. Например, в Междуреченске Кемеровской области выпало 44 мм осадков — перекрыт рекорд 1956 года.







«В целом за декаду распределение осадков было очень пятнистое, выпало больше всего осадков в Искитиме и Усть-Тарке — больше трёх декадных норм: 67 и 63 мм соответственно. То есть практически месячная норма выпала за декаду», — заключил Ягудин.







Прогноз на следующую декаду, который вчера дали синоптики, неутешительный — ливни, грозы и порывистый ветер останутся в Новосибирской области до конца месяца.





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