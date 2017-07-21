Сотни новосибирцев вышли помахать кулаками перед оперным театром

Массовая тренировка боксёров

Днём 21 июля возле оперного театра в Новосибирске проходит всероссийский фестиваль бокса «Бьём рекорд».







Накануне Дня бокса в Театральном сквере собрались несколько десятков новосибирских спортсменов, они поучаствовали в массовой тренировке и флешмобе «Бьём рекорд».





Для флешмоба несколько сотен спортсменов одели в цвета российского триколора и выстроили перед сценой, после того как прозвучал гимн страны началась массовая тренировка, которую провел вице-президент федерации бокса Сергей Татевосян





«Эта идея федерации бокса России, она приурочена к 25-летию федерации. Идея акции Умара Кремлёва, генерального секретаря федерации бокса России. Проведение поддержало 12 городов, в том числе и мы. Все одновременно начали – чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса надо провести минута в минуту, потом зафиксировать этот рекорд. У нас здесь контролеры, представители книги.





Тренировка по времени 45 минут. У нас экипированных 600 человек.





В основном дети-спортсмены наших боксерских клубов», - рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ президент федерации бокса НСО Иван Гордеев.





Среди других городов, которые устроили массовую тренировку, оказались Санкт-Петербург, Хабаровск, Грозный. Москва будет отмечать день бокса завтра.





«Нам дали время подготовиться две недели, я не считаю, что это много, но мы справились неплохо. Это несерьезная тренировка – мы здесь перчатки не надевали, в парах не отрабатывали какие-то вольные бои или тренировочные мероприятия. Поэтому была разминка с некоторыми основными ударами, которые есть в боксе», — пояснил Гордеев.







Массовая тренировка в Новосибирске. #спорт_нсо #бъёмрекорд2017 #бокс Публикация от Пресс-служба ДФКиС НСО/Новости (@sport.nso) Июл 21 2017 в 1:19 PDT

Перед мероприятием Центр спортивной подготовки Новосибирской области через портал госзакупок взял в аренду оборудование. 400 тыс. руб. организаторы потратили на колонки, пультовую, мониторы, квадрокоптер, камеру и сцену.





Массовые спортивные акции стали популярны у новосибирцев — среди последних мероприятий была ночная гонка героев, а также благотворительный вертикальный забег.

