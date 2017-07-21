Сотни новосибирцев вышли помахать кулаками перед оперным театром

Массовая тренировка боксёров
Массовая тренировка боксёров

Днём 21 июля возле оперного театра в Новосибирске проходит всероссийский фестиваль бокса «Бьём рекорд».


Накануне Дня бокса в Театральном сквере собрались несколько десятков новосибирских спортсменов, они поучаствовали в массовой тренировке и флешмобе «Бьём рекорд».


Для флешмоба несколько сотен спортсменов одели в цвета российского триколора и выстроили перед сценой, после того как прозвучал гимн страны началась массовая тренировка, которую провел вице-президент федерации бокса Сергей Татевосян


«Эта идея федерации бокса России, она приурочена к 25-летию федерации. Идея акции Умара Кремлёва, генерального секретаря федерации бокса России. Проведение поддержало 12 городов, в том числе и мы. Все одновременно начали – чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса надо провести минута в минуту, потом зафиксировать этот рекорд. У нас здесь контролеры, представители книги. 


Тренировка по времени 45 минут. У нас экипированных 600 человек. 


В основном дети-спортсмены наших боксерских клубов», - рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ президент федерации бокса НСО Иван Гордеев.


Среди других городов, которые устроили массовую тренировку, оказались Санкт-Петербург, Хабаровск, Грозный. Москва будет отмечать день бокса завтра.


«Нам дали время подготовиться две недели, я не считаю, что это много, но мы справились неплохо. Это несерьезная тренировка – мы здесь перчатки не надевали, в парах не отрабатывали какие-то вольные бои или тренировочные мероприятия. Поэтому была разминка с некоторыми основными ударами, которые есть в боксе»,  — пояснил Гордеев.


Массовая тренировка в Новосибирске. #спорт_нсо #бъёмрекорд2017 #бокс

Публикация от Пресс-служба ДФКиС НСО/Новости (@sport.nso)

Перед мероприятием Центр спортивной подготовки Новосибирской области через портал госзакупок взял в аренду оборудование. 400 тыс. руб. организаторы потратили на колонки, пультовую, мониторы, квадрокоптер, камеру и сцену.


Массовые спортивные акции стали популярны у новосибирцев — среди последних мероприятий была ночная гонка героев, а также благотворительный вертикальный забег.

Елена Громкова
Скриншот с видео
Видео instagram.com/sport.nso

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