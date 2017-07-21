Ждали много лет: центр для тысяч неизлечимых больных получил новый дом

Центр рассеянного склероза получил новые помещения после долгих лет ожидания
Центр рассеянного склероза получил новые помещения после долгих лет ожидания

Новосибирский центр рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний нервной системы переехал в новое, отремонтированное помещение на ул. Немировича-Данченко — тысячи больных ждали его несколько лет.


До середины июля 2017 года центр размещался на 3-м этаже здания, примыкающего к поликлинике новосибирской областной больницы. В центре лечат рассеянный склероз и другие аутоиммунные заболевания нервной системы — это единственный за Уралом центр с такой специализацией. По статистике центра, на учёте у них состоит более 3 тыс. человек с рассеянным склерозом, а тех, кому диагноз ставится впервые, насчитывается 150 человек в год.


Больные требуют постоянного наблюдения: каждые 2–3 месяца — консультация врача, а при необходимости — и стационарное лечение на базе областной больницы.


«Последние 5 лет нам стало не хватать кабинетов. У нас же увеличивается количество больных. 


Мы находились в таком… немножко заброшенном состоянии в пансионате — в помещении, которое давно не ремонтировалось. Было немножко тяжеловато и обидно, что такие некрасивые у нас помещения, пациентам тоже.


Но такой подарок мы получили от главного врача [областной больницы Анатолия Юданова]. Пациенты спрашивают: "А у вас это не отберут, у вас это навсегда?". Конечно, для них это очень важно», — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель областного центра рассеянного склероза Надежда Малкова.


Несмотря на тяжёлое неизлечимое заболевание, пациенты с такими болезнями живут полноценной жизнью, если вовремя обратятся к врачам
Несмотря на тяжёлое неизлечимое заболевание, пациенты с такими болезнями живут полноценной жизнью, если вовремя обратятся к врачам


После ремонта центр остался в том же здании (ул. Немировича-Данченко, 126), но теперь занимает весь 1-й этаж. По информации пресс-службы областной больницы, в центре сделали отдельный вход, а помимо врачебных кабинетов теперь здесь находится помещение для регистратуры, диагностический кабинет и комната психологической реабилитации, для релаксации посетителей в холле звучит музыка. В центре также появилось помещение для клинических исследований.


«В большинстве случаев заболевание настигает человека в зрелом возрасте, от 20 до 40 лет. Возникает неожиданно, диагностируется плохо, развивается быстро.


Проявляется по-разному: слабость, головокружение, боли в спине. Могут начать отниматься руки или ноги… Несмотря на тяжёлое неизлечимое заболевание, они живут полноценной жизнью: учатся, работают, ездят за рулём, создают семьи, рожают детей», — пояснила Надежда Малкова.


На прошлой неделе на левом берегу Новосибирска открылся ещё один медицинский центр — при «Новосибирской аптечной сети». Руководители объяснили, что муниципальный медцентр — это комплекс, в котором работают аптека, оптика, и тут же оказываются самые популярные у горожан врачебные услуги.

Мария Морсина
Фото Эвелины Жуковой

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