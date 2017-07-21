Ждали много лет: центр для тысяч неизлечимых больных получил новый дом

Центр рассеянного склероза получил новые помещения после долгих лет ожидания

Новосибирский центр рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний нервной системы переехал в новое, отремонтированное помещение на ул. Немировича-Данченко — тысячи больных ждали его несколько лет.





До середины июля 2017 года центр размещался на 3-м этаже здания, примыкающего к поликлинике новосибирской областной больницы. В центре лечат рассеянный склероз и другие аутоиммунные заболевания нервной системы — это единственный за Уралом центр с такой специализацией. По статистике центра, на учёте у них состоит более 3 тыс. человек с рассеянным склерозом, а тех, кому диагноз ставится впервые, насчитывается 150 человек в год.







Больные требуют постоянного наблюдения: каждые 2–3 месяца — консультация врача, а при необходимости — и стационарное лечение на базе областной больницы.





«Последние 5 лет нам стало не хватать кабинетов. У нас же увеличивается количество больных.





Мы находились в таком… немножко заброшенном состоянии в пансионате — в помещении, которое давно не ремонтировалось. Было немножко тяжеловато и обидно, что такие некрасивые у нас помещения, пациентам тоже.







Но такой подарок мы получили от главного врача [областной больницы Анатолия Юданова]. Пациенты спрашивают: "А у вас это не отберут, у вас это навсегда?". Конечно, для них это очень важно», — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель областного центра рассеянного склероза Надежда Малкова.







Несмотря на тяжёлое неизлечимое заболевание, пациенты с такими болезнями живут полноценной жизнью, если вовремя обратятся к врачам





После ремонта центр остался в том же здании (ул. Немировича-Данченко, 126), но теперь занимает весь 1-й этаж. По информации пресс-службы областной больницы, в центре сделали отдельный вход, а помимо врачебных кабинетов теперь здесь находится помещение для регистратуры, диагностический кабинет и комната психологической реабилитации, для релаксации посетителей в холле звучит музыка. В центре также появилось помещение для клинических исследований.







«В большинстве случаев заболевание настигает человека в зрелом возрасте, от 20 до 40 лет. Возникает неожиданно, диагностируется плохо, развивается быстро.





Проявляется по-разному: слабость, головокружение, боли в спине. Могут начать отниматься руки или ноги… Несмотря на тяжёлое неизлечимое заболевание, они живут полноценной жизнью: учатся, работают, ездят за рулём, создают семьи, рожают детей», — пояснила Надежда Малкова.







На прошлой неделе на левом берегу Новосибирска открылся ещё один медицинский центр — при «Новосибирской аптечной сети». Руководители объяснили, что муниципальный медцентр — это комплекс, в котором работают аптека, оптика, и тут же оказываются самые популярные у горожан врачебные услуги.