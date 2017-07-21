Один раз платишь и катаешься: мэрия выбрала троллейбус для сквозного тарифа

Испытывать новую систему оплаты проезда будут в троллейбусе № 29

Новую систему оплаты будут испытывать в троллейбусе № 29 и в новосибирском метрополитене — даже при пересадках с метро на троллейбус за проезд надо будет платить всего один раз.





Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в департаменте транспорта мэрии Новосибирска, единый проездной в качестве пилотного проекта введут на маршруте троллейбуса № 29 «Северо-Чемской ж/м – станция метро "Заельцовская"» — этот маршрут частично дублирует Ленинскую линию новосибирского метро. Сроки введения новой системы пока неизвестны, добавили в пресс-центре мэрии.





Проект системы единого билета в городском транспорте обсуждается уже несколько лет. Его суть состоит в том, что по одному билету или проездному пассажир сможет пересаживаться с одного вида транспорта на другой, но не платить за поездку каждый раз. По мнению городских властей, это позволит пассажирам сэкономить время, а городским перевозчикам — отследить потоки людей и сформировать нужные маршруты.







Величину сквозного тарифа в мэрии пока не называют. «Стоимость одной поездки будет определена для Новосибирска с учётом сложившихся средних расстояний поездки, времени поездки и действующего тарифа», — пояснили в департаменте транспорта.







Чтобы новая система заработала, нужно оснастить транспорт новыми терминалами для оплаты проезда и заключить с перевозчиками муниципальный контракт. По информации мэрии, пока новая система оплаты проезда сейчас работает только на трамвайном маршруте № 3. В феврале специалисты также экспериментировали с системой бесконтактной оплаты терминалами на троллейбусе № 2. В апреле городские власти заказали 400 новых терминалов для бесконтактной системы оплаты в трамваях.