50 рублей с человека: за отдых на Алтае придётся доплачивать

За отдых в Алтайском крае придётся приплачивать

Государственная дума РФ приняла закон об установлении курортного сбора в 4 российских регионах. НГС.НОВОСТИ спросили у ближайших соседей Новосибирской области — Алтайского края, как это отразится на туристах.





Эксперимент по введению курортного сбора стартует с 1 мая 2018 года в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Крыму. В первый год сбор должен быть не больше 50 руб. в сутки, а в следующие годы его можно повысить до 100 руб. Определять сумму сбора регион будет сам.







Деньги, которые будут платить туристы, должны пойти на развитие инфраструктуры мест отдыха.





«Обязанность по взиманию курортного сбора в бюджет региона возложена на операторов курортного сбора. Оплата будет осуществляться плательщиками непосредственно при заселении в средствах размещения, где они пребывают более 24 часов», — рассказал начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.







Сбор не будут платить льготники, пациенты, приехавшие в регион для высокотехнологичной медпомощи, а также спортсмены и тренеры, приехавшие на соревнования.





В сети санаториев «Курорт Белокуриха» корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что в Алтайском крае пока не обсуждалось, какая доля курортного сбора пойдёт именно на развитие курортов.







«Мы в первую очередь рассчитываем, что большая часть денежных средств пойдёт сюда, потому что инфраструктуру надо развивать. Денег в местном бюджете, к сожалению, таких нет. На этот курортный сбор очень рассчитывают местные органы власти, они действительно пойдут в дело, в развитие города, курорта», — пояснил начальник правового управления АО «Курорт Белокуриха» Максим Фомичев.







Фомичев уверен, что курортный сбор на кошельках туристов не отразится: сумма небольшая, и, вероятно, сами курорты будут пересматривать ценовую политику, например, делать скидки или удерживать цены.







«Главное, довести до потребителя, что это ради него самого, он приедет сюда и увидит, что есть какие-то сдвиги. Пройдёт 3–5 лет, и если мы действительно будем видеть эти денежные средства, улучшения будут налицо, оценка будет положительная», — оценил будущие изменения Максим Фомичев.





Разработать концепцию введения платы за пребывание на курортах в августе 2016 года поручил президент РФ Владимир Путин, а за введение сбора в Алтайском крае в октябре 2016 года выступил министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Губернатор Алтайского края Александр Карлин ранее оценивал, что курортный сбор с учётом 5,5 тыс. мест постоянного размещения в Белокурихе принесёт бюджету этого города несколько десятков миллионов в год.

