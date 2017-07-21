Аналитики подсчитали доходы владельцев квартир в центре Новосибирска

Владельцы квартир у метро в центре Новосибирска могут заработать на разнице в аренде
Владельцы квартир у метро в центре Новосибирска могут заработать на разнице в аренде

Владельцы квартир в Новосибирске могут заработать до 13 тыс. руб. в месяц на разнице в ценах аренды в разных районах — к такому выводу пришли аналитики N1.RU, изучив предложения и стоимость на рынке.


По словам руководителя пресс-службы проекта Анастасии Гринёвой, квартиры среднего ценового сегмента вблизи центра Новосибирска остаются самыми востребованными. «Собственникам таких квартир проще всего заработать на своём жилье ничего не делая, если только они готовы переехать или в отдалённый район города, или более тесную квартиру», — отметила она.


По данным экспертов, средняя стоимость ежемесячной аренды «двушки» в центре города сегодня — 23,3 тыс. руб., тогда как аренда равноценной по площади квартиры на Первомайке обойдётся около 14 тыс. руб. Ежемесячный доход новосибирца, решившего переехать из центра в съёмное жильё на окраине, составит при этом 9,3 тыс. руб. Не переезжая из центра, владельцы «двушек» смогут заработать около 5 тыс. руб. ежемесячно, сменив их на 1-комнатные.


«Максимальную выгоду собственнику обычной двухкомнатной квартиры в центре принесёт смена и района, и размера квартиры. Так, переезд на Первомайку в однокомнатную квартиру из "двушки" в центре будет приносить по 13 тыс. руб. каждый месяц», — подсчитали эксперты.


Несмотря на популярность квартир в центре, дорогой их сегмент остаётся невостребованным — за год стоимость аренды элитных квартир опустилась почти на четверть.

Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой

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