Сибирячки устроили давку на входе в модный магазин

Очередь у магазина «Золотое яблоко» утром 21 июля
Очередь у магазина «Золотое яблоко» утром 21 июля

Утром 21 июля на Красном проспекте в Новосибирске возле крупного парфюмерного супермаркета «Золотое яблоко» собралась толпа покупательниц. 


«У нас день рождения магазина — отмечаем, сегодня, завтра, послезавтра скидки, подарки. Очень много людей пришло. Кроме того, у нас в подарок первым 250 покупателям дают подарочные коробочки с косметикой, парфюмерией, поэтому такой ажиотаж», — объяснили НГС.НОВОСТИ в магазине. Большая очередь собралась перед открытием магазина в 10:00.


«Золотое яблоко» — это екатеринбургская сеть, которая пришла в Новосибирск в марте 2015 года.


Всего в Новосибирске, по информации справочника 2ГИС, более 1200 компаний, занимающихся парфюмерией, среди известных конкурентов «Золотого яблока» — сети «Рив Гош» и «Л'Этуаль».


Покупательницы ждут открытия
Покупательницы ждут открытия


Акции в магазинах не первый раз вызывают ажиотаж. Например, несколько лет назад «чёрная пятница» собрала тысячи новосибирцев у метро «Золотая Нива» на ночную распродажу бытовой техники и электроники от магазина DNS.

Елена Громкова
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