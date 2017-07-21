«Врачей физически нет»: к поликлинике в Ленинском районе выстраиваются гигантские очереди

Пациенты поликлиники № 16 не могут попасть к узким специалистам — им приходится стоять на улице по несколько часов

Жители Ленинского района Новосибирска пожаловались на огромную очередь к врачам поликлиники № 16 — людям приходится даже стоять на улице, чтобы взять талон. В самой поликлинике говорят, что всё дело — в дефиците узких специалистов.





О гигантской очереди к поликлинике № 16 на ул. Пархоменко НГС.НОВОСТИ сообщила читательница Тамара М., которой удалось получить талон к эндокринологу за полтора часа. По её словам, такая ситуация случается 20-го числа каждого месяца, когда пациенты пытаются записаться к узким специалистам — им приходится стоять несколько часов за талонами.







«И если я не подошла 20 июля — талонов больше нет, я смогу получить [талон] только в августе. Так к любому узкому специалисту. К кардиологу меня направляли — и я так и не попала. Очередь только живая, по электронной очереди не дают», — пожаловалась Тамара.







В поликлинике № 16 отметили, что главная причина очередей — это отсутствие врачей.







«У нас 20-е число — это дата, когда мы стараемся сосредоточить всех пациентов, чтобы они пришли и получили талончик к узкому специалисту. Почему вообще так делается? Есть такая возможность — записывать через электронные системы.





Но у нас узких специалистов катастрофически не хватает. У нас сейчас работает 1,5 офтальмолога, потому что одна ставка и полставки, и работает один онколог… Доступность к этим врачам — она, конечно, очень низкая,





К узким специалистам мы должны записывать в течение 2 недель, но узких специалистов... У нас их физически нет», — объяснила сегодня НГС.НОВОСТИ начальник организационно-методического отдела поликлиники № 16 Ольга Рожнова.





Она отметила, что в первую очередь на приём попадают пациенты, которым нужна операция или консультация у врача после лечения, а также больные в остром состоянии. Оставшихся талонов не хватает на других пациентов, говорит Ольга Рожнова.







В поликлинике констатируют: в очередях виноват дефицит врачей





По словам начальника отдела, также поликлинике не хватает неврологов и лоров. Сейчас руководство учреждения взяло ординаторов — будущих офтальмолога и онколога, но у поликлиники нет уверенности, что молодые врачи останутся работать.







«Приход специалистов под большим вопросом, потому что офтальмологи — это проблема всех поликлиник. Они консультируют в медицинских центрах, потому что проще, конечно, работать по таблицам "Ш, Б" — очки выписал и забыл.





А здесь бабушки с сахарным диабетом, с артериальной гипертензией — с ними забот и работы гораздо больше», — переживают в поликлинике.







Кроме того, в поликлинике создали электронный лист ожидания — туда записывают тех, кто записался через сайт онлайн-записи и регистратуру или попал к участковому терапевту.







«Перезваниваем ему и назначаем конкретное время. Но это решение проблемы на какой-то ограниченный срок — сейчас лето, и бабушки-дедушки в основном на дачах. Осенью потребность в медицинской помощи будет возрастать», — констатировала специалист.







Она добавила, что кроме нехватки врачей в системе записи случаются сбои. «Повисает система. Запись в этот момент становится невозможной», — посетовала Ольга Рожнова.





Проблема с гигантской очередью случилась не только в поликлинике № 16. Ранее читатели НГС.НОВОСТИ пожаловались на поликлинику № 1 в центре Новосибирска, которая утонула в очередях из-за массового ухода врачей. «Тяжёлая работа, уволились люди, перешли на более лёгкую работу. Президент на всю страну сказал, что одна из главных проблем — дефицит медицинских кадров, это во всей стране так. А с развитием частной медицины они ещё и туда уходят, там легче, зарплата больше», — объяснял главный врач поликлиники № 1, бывший депутат Госдумы Сергей Дорофеев.