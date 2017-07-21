Талантливые школьники зададут Путину недетские вопросы

Задать свой вопрос Владимиру Путину может любой ребёнок
Задать свой вопрос Владимиру Путину может любой ребёнок

Вечером 21 июля на телеканале НТВ пройдёт «Недетский разговор с Владимиром Путиным», во время которого новосибирские школьники смогут задать свои вопросы президенту. 


Трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Во время прямого эфира президент пообщается с талантливыми детьми — воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи. Всего на встрече с Владимиром Путиным соберутся более 800 детей из 66 регионов России, которые смогут лично задать вопросы президенту.


Также спросить президента о том, что волнует юное поколение, может любой российский ребёнок. Для этого нужно отправить свой вопрос через официальный аккаунт НТВ «ВКонтакте»: vk.com/ntv. Написать сообщение можно будет в том числе и во время прямого эфира.


Дополнение: В министерстве образования, науки и инновационной политики НСО уточнили, что сейчас в «Сириусе» находятся 9 детей из Новосибирской области. Все они принимают участие в профильной смене «Наука». «Но, к сожалению, информации, будут ли именно эти наши дети участвовать в общении с президентом, у нас нет», — сообщили в ведомстве.


За последние дни российские дети опубликовали в соцсети «ВКонтакте» сотни постов с хештэгом #Недетский разговор. В своих сообщениях школьники рассуждают на темы, которые их волнуют. Например, дети из Новосибирска просят Владимира Путина передать им привет в прямом эфире, помочь с квартирным вопросом и пойти на следующий президентский срок.


В прошлом месяце во время прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос новосибирского бизнесмена про величину процентных ставок по кредитам.

Ольга Хмелевская
Фото kremlin.ru

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