Талантливые школьники зададут Путину недетские вопросы

Задать свой вопрос Владимиру Путину может любой ребёнок

Вечером 21 июля на телеканале НТВ пройдёт «Недетский разговор с Владимиром Путиным», во время которого новосибирские школьники смогут задать свои вопросы президенту.





Трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Во время прямого эфира президент пообщается с талантливыми детьми — воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи. Всего на встрече с Владимиром Путиным соберутся более 800 детей из 66 регионов России, которые смогут лично задать вопросы президенту.







Также спросить президента о том, что волнует юное поколение, может любой российский ребёнок. Для этого нужно отправить свой вопрос через официальный аккаунт НТВ «ВКонтакте»: vk.com/ntv. Написать сообщение можно будет в том числе и во время прямого эфира.





Дополнение: В министерстве образования, науки и инновационной политики НСО уточнили, что сейчас в «Сириусе» находятся 9 детей из Новосибирской области. Все они принимают участие в профильной смене «Наука». «Но, к сожалению, информации, будут ли именно эти наши дети участвовать в общении с президентом, у нас нет», — сообщили в ведомстве.





За последние дни российские дети опубликовали в соцсети «ВКонтакте» сотни постов с хештэгом #Недетский разговор. В своих сообщениях школьники рассуждают на темы, которые их волнуют. Например, дети из Новосибирска просят Владимира Путина передать им привет в прямом эфире, помочь с квартирным вопросом и пойти на следующий президентский срок.





В прошлом месяце во время прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос новосибирского бизнесмена про величину процентных ставок по кредитам.

