В Нарымском сквере заметили 3 гуляющих медвежат

Медвежата в Нарымском сквере утром 21 июля
Медвежата в Нарымском сквере утром 21 июля

Утром 21 июля в Нарымский сквер Новосибирска на прогулку вышли 3 медвежонка.


«Где-то в 9:20 шёл на работу, увидел группу из трёх молодых людей — как мне сначала показалось с собаками идут. Потом ближе подошёл — мишки 3-месячные. Это дрессировщики мишек выгуливали: они в намордниках были, по деревьям прыгали», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Виктор Лифашин.


По его словам, медвежат в Нарымском сквере прежде он не видел. «Парой слов перекинулся с хозяевами медведей, они говорят, что цирковые артисты, сейчас на гастролях. Мишки пока не выступают, им ещё рано, их только начинают дрессировать», — говорит очевидец.


Медвежата лазили по соснам в Нарымском сквере
Медвежата лазили по соснам в Нарымском сквере


Виктор Лифашин предположил, что медвежата были разнополые. «Я удивился, когда их увидел, интересно было увидеть, как они играют и между собой, травку жуют. Потом собака подошла, понюхала их. По размеру они как средние собачки, очень милые», — добавил очевидец.


На этой неделе медведи уже привлекали к себе внимание — вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали, как новосибирские грибники заметили этого зверя в Кудряшовском бору.

Елена Громкова
Фото предоставлены Виктором Лифашиным

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