В Нарымском сквере заметили 3 гуляющих медвежат

Медвежата в Нарымском сквере утром 21 июля

Утром 21 июля в Нарымский сквер Новосибирска на прогулку вышли 3 медвежонка.





«Где-то в 9:20 шёл на работу, увидел группу из трёх молодых людей — как мне сначала показалось с собаками идут. Потом ближе подошёл — мишки 3-месячные. Это дрессировщики мишек выгуливали: они в намордниках были, по деревьям прыгали», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Виктор Лифашин.





По его словам, медвежат в Нарымском сквере прежде он не видел. «Парой слов перекинулся с хозяевами медведей, они говорят, что цирковые артисты, сейчас на гастролях. Мишки пока не выступают, им ещё рано, их только начинают дрессировать», — говорит очевидец.







Медвежата лазили по соснам в Нарымском сквере





Виктор Лифашин предположил, что медвежата были разнополые. «Я удивился, когда их увидел, интересно было увидеть, как они играют и между собой, травку жуют. Потом собака подошла, понюхала их. По размеру они как средние собачки, очень милые», — добавил очевидец.





На этой неделе медведи уже привлекали к себе внимание — вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали, как новосибирские грибники заметили этого зверя в Кудряшовском бору.