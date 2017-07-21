Мужчина разбился в шахте лифта на стройке в Октябрьском районе

Тело погибшего забрала полиция

Вечером 20 июля мужчина разбился насмерть при падении в шахту лифта в недостроенном доме в Октябрьском районе Новосибирска.





Поздно вечером 20 июля в Муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) поступило сообщение о том, что мужчина упал в шахту лифта в доме на ул. Виталия Потылицына. Спасатели приехали на стройку и при помощи альпинистского снаряжения подняли из шахты тело погибшего, сообщили в МАСС.







В аварийно-спасательной службе уточнили, что погибшему на вид 25–30 лет. Тело спасатели передали полиции, которой предстоит разобраться в случившемся.







Как пояснил НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин, к стройке погибший мужчина никакого отношения не имел. Зачем он зашёл в недостроенный дом, спасатели не комментируют.





«В ходе проведённого осмотра можно предположить, что мужчина упал с высоты 8-го этажа», — уточнили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.





Это уже не первый случай, когда новосибирцы падают в шахты лифтов. В феврале похожее происшествие случилось в одном из институтов в Академгородке: женщина оступилась и упала с высоты в 8 м, когда открыла шахту лифта, чтобы её осмотреть. Сам лифт в это время был наверху.