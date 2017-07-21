Мужчина скончался на станции метро «Заельцовская»

Врачи
Врачи

Сегодня утром на платформе станции метрополитена «Заельцовская» в Новосибирске пожилому мужчине стало плохо — врачи пытались его спасти, но не смогли. 


«Несмотря на предпринятые врачами усилия, мужчина скончался», — сообщили в министерстве здравоохранения НСО со ссылкой на Новосибирскую станцию скорой помощи. Причину его смерти установят позже — для этого нужна специальная экспертиза.


Пожилой мужчина почувствовал себя плохо сегодня около 9:00 на платформе станции — в метрополитене ему вызвали «скорую помощь». Врачи делали ему сердечно-лёгочную реанимацию.

Мария Морсина
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