Мужчина скончался на станции метро «Заельцовская»

Врачи

Сегодня утром на платформе станции метрополитена «Заельцовская» в Новосибирске пожилому мужчине стало плохо — врачи пытались его спасти, но не смогли.





«Несмотря на предпринятые врачами усилия, мужчина скончался», — сообщили в министерстве здравоохранения НСО со ссылкой на Новосибирскую станцию скорой помощи. Причину его смерти установят позже — для этого нужна специальная экспертиза.







Пожилой мужчина почувствовал себя плохо сегодня около 9:00 на платформе станции — в метрополитене ему вызвали «скорую помощь». Врачи делали ему сердечно-лёгочную реанимацию.

