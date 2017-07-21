Синоптики предупредили о сырой и ветреной погоде на выходных

В Новосибирске сохранятся дожди и ветра

В ближайшие 3 дня в Новосибирской области сохранится достаточно тёплая погода с дождями и ветрами.





«Больших изменений нет в погоде, над нами циклоническая депрессия, область низкого атмосферного давления, которая генерирует очаги кучево-дождевых облаков, вызывает зоны осадков разной интенсивности: от слабых до умеренных и сильных», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По данным синоптиков, вчера в городе выпало умеренное количество осадков — 8 мм, а по области прошли сильные дожди, например, в Колывани выпало 27 мм осадков.







«Мы полагаем, что характер погоды не изменится: грозовые дожди с порывистыми ветрами вероятны в ближайшие трое суток», — отметил Ренад Ягудин.





Температура пока остаётся ниже климатической нормы на 1–2 градуса, однако к понедельнику, 24 июля, может немного потеплеть. «За счёт того, что основной центр [циклона] перемещается в более западные районы Сибири, а у нас выстраиваются юго-западные потоки в атмосфере, несущие воздушные массы из более южных широт, скажем, из Казахстана», — пояснил синоптик.







Сегодня и в ближайшие выходные ночные температуры в Новосибирской области будут около +10…+15 градусов, а днём воздух прогреется до +22…+28 градусов. Днём 24 июля в области немного потеплеет — до +24…+29 градусов.







Вчера синоптики дали прогноз на последнюю декаду июля — большинство дней будет с ливнями, грозами и порывистым ветром.