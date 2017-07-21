Пожилому мужчине стало плохо в метро: врачи пытаются его откачать

Происшествие случилось на станции метро «Заельцовская»
Происшествие случилось на станции метро «Заельцовская»

Утром 21 июля врачи приехали на станцию место «Заельцовская», чтобы помочь пожилому пассажиру.


Инцидент произошёл около 9 часов утра. Как передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ, оказавшаяся на месте происшествия, пожилому мужчине стало плохо на станции метро «Заельцовская». На перроне работает «скорая помощь». Врачи делают мужчине сердечную реанимацию.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.


Похожий случай произошёл полгода назад на станции метро «Красный проспект»: там стало плохо пожилой женщине. Приехавшие врачи не смогли ей помочь. Женщина умерла на платформе.

Ольга Хмелевская
Фото Марии Морсиной

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