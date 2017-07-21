Мотоциклист врезался в отбойник на Бугринском мосту и попал в реанимацию

Место аварии на Бугринском мосту

Вечером 20 июля мотоциклист врезался в отбойник на Бугринском мосту — водитель попал в реанимацию с тяжёлыми травмами.





Авария произошла в 22:20 на Бугринском мосту. «26-летний водитель мотоцикла "Кавасаки", двигавшийся со стороны улицы Большевистской в сторону улицы Ватутина, не справился с управлением и наехал на отбойник», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Водитель мотоцикла сильно пострадал в аварии: с переломами черепа, таза и предплечья мужчину отвезли в больницу, сейчас он в реанимации.







Летом серьёзные аварии с участием мотоциклистов случаются часто. Две недели назад на ул. Петухова мотоциклист на высокой скорости врезался в правый бок поворачивающего Nissan Teana — в аварии погиб 24-летний водитель мотоцикла, причём прав категории «А» у него не оказалось.