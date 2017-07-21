Сайлент Хилл: новосибирцы завалили соцсети фотографиями плотного тумана

Туман на трассе в НСО
Туман на трассе в НСО

Утром 21 июля на Новосибирск опустился туман — горожане завалили соцсети фотографиями серого города.


Туман горожане начали фотографировать с 5 утра. В подписях к снимкам авторы восхищаются атмосферой, которую создал утренний туман.


«Вот вам и доброе утро. Как-то даже страшно из дома выходить», — пишут новосибирцы в подписях к фотографиям в соцсети Instagram. 

#SilentHill

Публикация от Юлия Ли... (@li_jull)

«Последствие вейпинга для природы. Задумайся», — подписала фото окутанного туманом города одна из жительниц.

Последствие вейпинга для природы. Задумайся.

Публикация от Kris. (@calciferol)

Утро в Новосибирске 🏢 ⏰ 6:00 #мойгород #утровгороде

Публикация от Людмила (@savelevaludmila)

Судя по фотографиям горожан, утренний туман в городе был густой и видимость на дорогах была небольшой.

Смарииите,тумаан

Публикация от @drasteyakvam

#туманныйальбион #туман #5утра #новосибирск

Публикация от ⭐klyuchnikova⭐elena⭐ (@mrs.klyuchnikova)

Во время туманов спасатели призывают автомобилистов снижать скорость, не перестраиваться и не обгонять другие машины. «Туман не только ухудшает видимость и скрывает ориентиры, но и изменяет окраску предметов. Водителю нужно знать это и учитывать при движении на светофорах, что жёлтый цвет в тумане становится красноватым, а зелёный — желтоватым», — говорили в МЧС.


Летом туманы на город и область опускаются часто: недавно туман накрыл Линёво и дороги Искитимского района, видимость на дороге составила не больше 200–250 м.

Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС (1), instagram.com (2-7)

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