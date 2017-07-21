Сайлент Хилл: новосибирцы завалили соцсети фотографиями плотного тумана

Туман на трассе в НСО

Утром 21 июля на Новосибирск опустился туман — горожане завалили соцсети фотографиями серого города.





Туман горожане начали фотографировать с 5 утра. В подписях к снимкам авторы восхищаются атмосферой, которую создал утренний туман.





«Вот вам и доброе утро. Как-то даже страшно из дома выходить», — пишут новосибирцы в подписях к фотографиям в соцсети Instagram.

Вот вам и доброе утро 😬 как то даже страшно из дома выходить😂😂😂 #туман #безфильтров #безфильтра Публикация от Наташа (@lisyixvost) Июл 20 2017 в 4:44 PDT

#SilentHill Публикация от Юлия Ли... (@li_jull) Июл 20 2017 в 3:57 PDT

«Последствие вейпинга для природы. Задумайся», — подписала фото окутанного туманом города одна из жительниц.



Последствие вейпинга для природы. Задумайся. Публикация от Kris. (@calciferol) Июл 20 2017 в 5:17 PDT

Утро в Новосибирске 🏢 ⏰ 6:00 #мойгород #утровгороде Публикация от Людмила (@savelevaludmila) Июл 20 2017 в 4:42 PDT

Судя по фотографиям горожан, утренний туман в городе был густой и видимость на дорогах была небольшой.

Где мой медвежонок? #туманище #сайлентхилл #сноваснами #ёжикимедвежонок #оченьнравится Публикация от Хуббиева Ольга (@khub_bieva) Июл 20 2017 в 4:17 PDT

Смарииите,тумаан Публикация от @drasteyakvam Июл 20 2017 в 2:58 PDT

#туманныйальбион #туман #5утра #новосибирск Публикация от ⭐klyuchnikova⭐elena⭐ (@mrs.klyuchnikova) Июл 20 2017 в 4:12 PDT

Во время туманов спасатели призывают автомобилистов снижать скорость, не перестраиваться и не обгонять другие машины. «Туман не только ухудшает видимость и скрывает ориентиры, но и изменяет окраску предметов. Водителю нужно знать это и учитывать при движении на светофорах, что жёлтый цвет в тумане становится красноватым, а зелёный — желтоватым», — говорили в МЧС.







Летом туманы на город и область опускаются часто: недавно туман накрыл Линёво и дороги Искитимского района, видимость на дороге составила не больше 200–250 м.